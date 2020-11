De nouvelles fuites montrent que Microsoft semble accélérer sur un projet d’offre de PC dans le cloud, une offre qui pourrait être vitale au succès du futur Windows 10X.

Disposer d’un PC dans le cloud, accessible n’importe où tant qu’une connectivité internet existe et depuis n’importe quel appareil doté d’un écran… L’idée n’est pas nouvelle. Il existe d’ailleurs quantité d’offres DaaS (Desktop as a Service) dans le cloud ou encore de « PC dans le Cloud » comme le service Shadow PC.

Microsoft dispose déjà d’une offre « Windows Virtual Desktop » dans le cloud permettant aux entreprises de disposer d’une infrastructure VDI dans Azure. Mais l’éditeur travaille à une variation marketing et technique de cette technologie connue sous le nom de « Project Deschutes » qui pourrait bientôt se concrétiser sous le nom de CloudPC (le domaine cloudpc.microsoft.com est désormais accessible et laisse supposer une prochaine disponibilité du service).

L’idée est que les utilisateurs professionnels (apparemment dans le cadre de l’offre Microsoft 365) auraient accès à un PC dans le cloud utilisable depuis Windows 10, Windows 10X, macOS, iOS et Android, via l’application « Remote Desktop » (RDP). Ce PC dans le cloud pourrait être utilisé pour héberger Office 365 et d’autres applications sans avoir à les installer en local. Une solution qui offrirait aussi au final une « compatibilité Windows » à des machines qui ne le sont pas. Et une solution qui permettrait à des PC peu performants mais pas chers de faire tourner dans de bonnes conditions la suite Office.

De par le fonctionnement même de RDP, les utilisateurs sous Windows peuvent utiliser les fenêtres des applications déportées directement sur leur bureau local comme si ces applications étaient installées sur le PC physique.

Cette fonctionnalité est d’autant plus importante que la rumeur veut que Microsoft soit sur le point de finaliser la première version de Windows 10X, la version allégée et containerisée de Windows 10. Or cette première version serait dépourvue du container Win32 prévu à l’origine et censé maintenir la compatibilité avec l’existant. Windows CloudPC permettrait ainsi aux utilisateurs de Windows 10X de compenser l’absence du container Win32 pour quand même profiter de leurs applications Windows classiques au travers du cloud.

Selon différentes sources, CloudPC proposerait dans un premier temps trois formules d’abonnement différentes :

* « CloudPC Lite » s’appuyant sur des machines virtuelles dual-core (2 vCPU), 4 Go de RAM et un disque SSD de 96 Go pour le système et les applications.

* « CloudPC Standard » s’appuyant sur une configuration 2 vCPU, 8 Go de RAM et 96 Go de SSD.

* « CloudPC Advanced » s’appuyant sur une configuration 3 vCPU et 1 vGPU afin de supporter des applications avec des besoins 3D.

Pour l’instant, « CloudPC » n’est encore qu’un projet et Microsoft n’a rien officialisé. Plusieurs questions restent d’ailleurs en suspend comme l’accès au grand public à un tel PC dans le cloud, la possibilité d’installer n’importe quelle app, la gestion centralisée de ces PC virtualisés par les entreprises, et bien évidemment le coût d’une telle offre.

En toute logique, le projet devrait voir le jour au printemps 2021 avec les premières annonces d’offres et machines Windows 10X.

Affaire à suivre.