Le regain d’intérêt du marché et donc de Microsoft pour Windows semble indéniable. L’année 2021 devrait être marquée par la sortie de Windows 10X et par un relooking de grande ampleur de Windows 10.

On se doutait que l’arrivée de Panos Panay à la tête de la division Windows en début d’année allait changer pas mal de choses. Le père de la gamme Surface rêvait de pouvoir prendre le contrôle du système pour approfondir les liens entre le hard et le soft et proposer des expériences « utilisateur » nouvelles centrées autour de l’efficacité personnelle et de la productivité de chacun.

Le hasard faisant bien les choses, cette arrivée à la tête de Windows s’est retrouvée synchrone avec le confinement du monde, un redémarrage des ventes de PC et un retour de l’intérêt des télétravailleurs pour leur ordinateur. Autant d’éléments qui expliquent pourquoi Microsoft semble de nouveau s’intéresser très fortement au futur de Windows (cf. Microsoft n’abandonne ni Windows, ni Windows on ARM, bien au contraire…).

Windows 10X version 1.0 bientôt finalisé ?

On apprend ainsi cette semaine que le développement de Windows 10X – la version allégée et containerisée de Windows 10 à l’origine prévue pour les tablettes double écran façon Surface Neo – serait bien avancé. Au point d’entrer en statut « RTM », dès le mois Décembre.

Il est vrai que le projet a été considérablement amoindri : exit le support du double écran et adieu le container « Win32 » assurant la compatibilité avec l’existant. Ces fonctionnalités clés sont reportées à une date ultérieure. Microsoft semble être revenu à un projet « Windows 10X » visant à directement entrer en compétition avec les Chromebooks et leur ChromeOS, bref des PC dotés d’un système « blindé » et « allégé » n’acceptant que des applications PWA et UWP qui fait la part belle au navigateur Web.

Un tel système serait destiné en priorité à des machines moins puissantes, nécessitant moins de RAM mais se montrerait plus optimisé pour les processeurs ARM ou Intel Lakefield et surtout plus sécurisé (puisque les malwares Win32 ne fonctionneraient pas dessus).

La crainte est de voir Microsoft refaire une nouvelle fois l’erreur de Windows RT et de Windows 10 « S », deux échecs cuisants, le marché ne voulant pas de machines incompatibles avec l’historique. À moins que l’éditeur ait cette fois mieux préparé une parade en s’appuyant sur son Cloud Azure et sur un moyen d’utiliser à distance les anciennes applications Windows. Ce qui rendrait par ailleurs ces petites machines très attractives aux entreprises et donnerait plus de valeur à l’abonnement Microsoft 365 par exemple. On en saura plus très prochainement.

Un relooking intégral

Parallèlement, selon Zac Bowsden de Windows Central, Microsoft travaillerait sur une refonte majeure de l’interface de Windows 10. Le projet est connu sous le nom de code « Sun Valley ».

Cette refonte devrait se concrétiser à l’automne prochain avec la sortie de Windows 10 « 21H2 » version connue sous le nom de code « Cobalt ».

Le menu « Démarrer », l’explorateur de fichiers, le centre de notifications, le « Dark Mode » et la plupart des applications livrées avec Windows vont bénéficier d’un profond relooking. Le mode « Tablette » connaîtrait lui aussi de nombreuses nouveautés ergonomiques.

Peu d’informations ont jusqu’ici filtré mais certaines nouveautés visuelles pourraient apparaître dès la version « 21H1 » et sur « Windows 10X ».

Une chose est sûre, Microsoft semble n’avoir plus investi autant sur son système d’exploitation que depuis ces derniers mois. Et les ventes en hausse de Windows 10 ainsi que les excellentes performances commerciales de sa division Surface ne font qu’encourager l’éditeur à accélérer dans cette voie.