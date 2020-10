La crise pandémique réussit à certains et impacte d’autres. En attendant un split qui devrait libérer ses énergies, IBM fait le dos rond alors que Microsoft s’envole, porté par le cloud et le télétravail.

IBM et Microsoft ont annoncé cette semaine les résultats du troisième trimestre 2020. IBM affiche des revenus en déclin là alors que Microsoft affiche une remarquable santé financière.

IBM dans le dur

« Au troisième trimestre, nous avons continué d’afficher une forte expansion de la marge bénéficiaire brute, de générer de solides flux de trésorerie et de maintenir une structure de capital solide avec une liquidité abondante. La performance forte de notre cloud d’entreprise, menée par Red Hat, souligne l’adoption de plus en plus fréquente par nos clients de notre plateforme cloud hybride ouverte. »

Ces propos optimistes tenus par Arvind Krishna, le nouveau CEO d’IBM, cachent une réalité plus sombre. IBM vient de publier un chiffre d’affaires en déclin pour le troisième trimestre consécutif. Big Blue n’arrive pas à tirer pleinement profit de la crise sanitaire contrairement à d’autres acteurs du cloud.

Ce ne sont d’ailleurs pas ses activités cloud qui sont en cause (Red Hat progresse de 17% et la division Cloud & Cognitive Software de 7%) mais plutôt ses activités ancestrales.

Le CA d’IBM pour ce troisième trimestre 2020 s’élève à 17,6 milliards de dollars en régression de 3,1%. Mais les bénéfices progressent de 48% à 1,7 milliard de dollars ce qui démontre que la restructuration opérée par Arvind Krishna porte déjà ses fruits.

Les résultats sont marqués par les divisions Business Services et Technology Services qui reculent de 5% et surtout par celle des mainframes qui perd 15% et par la division financière (-20%). Des résultats qui expliquent et justifient l’annonce d’un split d’IBM en deux entités, Big Blue se délestant en réalité de sa division d’infogérance ‘Technology Services’.

Microsoft en pleine forme

Les résultats de Microsoft sont surprenants tant ils sont au-dessus des attentes des analystes. La crise profite pleinement à l’entreprise dirigée par Satya Nadella. L’entreprise a annoncé cette nuit avoir réalisé un chiffre d’affaires de 37,2 milliards de dollars (en progression de 12%) pour 13,9 milliards de dollars de bénéfice (en progression de 30%) par rapport au même trimestre 2019 !

Dans le détail, certains chiffres sont assez impressionnants. Ainsi, Azure progresse de 48% ! On savait que le Cloud avait été la bouée de sauvetage de bien des entreprises pour accélérer la transformation en période de confinement. Mais cette progression est supérieure aux prédictions du Forrester notamment. Il sera très intéressant de surveiller dans les prochains jours les résultats d’AWS et Google Cloud.

Autre résultat spectaculaire, la division Surface progresse de 37% grâce à l’arrivée de nouveaux modèles à un moment clé. Microsoft tire ainsi pleinement profit du rebond du marché PC.

Le télétravail a également beaucoup contribué à accélérer les ventes « grand public » d’Office 365 (qui progressent de 13%). Teams est incontestablement devenu le produit vedette de l’entreprise : son adoption est passée de 20 millions d’utilisateurs quotidiens actifs en Novembre 2019 à 115 millions d’utilisateurs quotidiens actifs un an plus tard !

Enfin, le confinement et les mois assez moroses qui ont suivi, ont été très bénéfiques au marché du jeu vidéo. Cela se confirme chez Microsoft qui – bien que le public soit en attente des nouvelles générations Xbox Series X/S attendues en Novembre – annonce des revenus en hausse de 30% pour sa division Xbox !

Même LinkedIn progresse de 16%. Bref tous les feux semblent au vert à l’exception de deux signaux à surveiller : les revenus publicitaires de Bing sont en décroissance de 10%. Et les ventes de Windows en entreprise sont en baisse de 5%. Des signaux précurseurs de trimestres moins flamboyants à venir ? L’avenir nous le dira.