Lakefield n’est pas simplement un nouveau processeur. Le fondeur Intel y a insufflé plus d’innovations qu’il ne l’avait jamais fait en un seul coup. La marque joue gros et vise directement ARM et Qualcomm.

Aujourd’hui, les processeurs n’intéressent pas grand monde sauf lorsqu’on évoque leurs failles de sécurité. Et c’est regrettable parce que les innovations y sont fréquentes et finissent par marquer de vraies différences entre les appareils qu’ils équipent. Nous en avons une nouvelle fois la preuve.

Intel a officialisé la semaine dernière son processeur Lakefield. Le processeur n’est pas totalement un inconnu. Microsoft l’avait vaguement dévoilé en octobre dernier lors de l’annonce anticipée de sa tablette double-écran Surface Neo, un projet depuis reporté sine die.

Ce lancement est fondamental pour la marque désormais malmenée sur tous les marchés. ARM a une emprise totale sur les smartphones et tablettes. La concurrence d’AMD est féroce sur le marché des PC de gamers. Et même dans l’univers des serveurs, AMD fait un retour de plus en plus remarqué avec ses processeurs Epyc 2.

Par ailleurs Intel s’est fait dépasser technologiquement et connaît les plus grandes difficultés à descendre sous la barre des 10 nm alors qu’ARM et AMD sont déjà largement passés à cette finesse de gravure.

Dans un tel contexte, la contre-attaque de la marque se nomme donc Lakefield. Il s’agit d’une nouvelle génération de processeurs Core i3 et Core i5 ultranomades à technologie « Intel Hybrid » (ce qui ne veut pas dire grand-chose et fait référence aux cœurs hétérogènes).

La version Core i3 est la plus surprenante des deux versions de Lakefield présentées la semaine dernière. Voici pourquoi :

1/ C’est le premier processeur de la marque à incorporer un nombre impair de cœurs (en l’occurrence 5, et c’est surtout la première fois qu’un Core i3 entrée de gamme en incorpore autant).

2/ C’est le premier processeur Intel à cœurs hétérogènes (Hybrid CPU Architecture). S’inspirant des architectures big.LITTLE d’ARM (qui sur les CPU ‘octo-cœurs’ mixent en réalité 4 cœurs dédiés à la performance et 4 cœurs destinés aux traitements subalternes et au fonctionnement en veille), Intel a ici combiné un cœur dernière génération Sunny Cove (qui équipe les Ice Lake et futurs Tiger Lake) pour les traitements les plus exigeants à 4 cœurs Tremont (issus des processus Atom) pour préserver l’autonomie.

3/ Conséquence du point précédent, c’est aussi le premier processeur Intel à dicter la planification des tâches au système (hardware-guided OS) pour être certain que ce dernier lance bien les bonnes applications sur les bons cœurs afin d’optimiser la performance tout en limitant au maximum la consommation énergétique.

4/ Il est le premier processeur Intel conçu à l’aide de la technologie « d’empilement 3D » Foveros qui permet de proposer un packaging bien plus compact (au lieu d’être construit à plat en 2D, le processeur est construit en 3D par empilement de couches). En l’occurrence le processeur mesure 12 x 12 x 1mm.

5/ C’est aussi le premier processeur Intel Core livré en format PoP (Package on Package), avec mémoire attachée pour réduire considérablement la taille de la carte mère.

6/ Il est le premier processeur Intel à intégrer en standard à la fois le support du Wi-Fi 6 et le support de la 4G+ (modem LTE).

7/ Il est le premier processeur ultramobile d’Intel à pouvoir directement piloter 4 écrans 4K à 60 Hz. Par défaut, le processeur est pensé pour gérer 2 écrans internes et 2 écrans externes, ce qui démontre bien qu’il a été au départ spécifiquement conçu pour la nouvelle génération d’appareils mobiles double écran. Les constructeurs peuvent toutefois choisir une autre configuration (1 écran interne, 3 externes par exemple).

8/ Il est (à notre connaissance) le premier processeur Intel à supporter en standard 6 caméras dont 4 simultanément active pour un total de 48 mégapixels. De quoi faire faire un bon significatif en la matière à nos PC portables et tablettes genre Surface !

9/ C’est le premier processeur Intel Core à propose un mode « standby » à seulement 2,5 mW, soit une réduction de 91% par rapport aux Intel Core i série Y jusqu’ici pourtant spécifiquement pensés pour les appareils donnant la priorité à l’autonomie. Avec un TDP (Thermal Design Power ou enveloppe thermique) de 1,4W, il est l’un des processeurs les plus économes en énergie, jamais développés par Intel !

10/ C’est aussi l’un des processeurs qui affichent le plus fort taux multiplicateur entre la fréquence de base et la fréquence de Boost : fréquence de base à 0,8 GHz avec un boost du seul cœur Sunny Cove à 2,8 GHz (ou alors un boost simultané de tous les cœurs à 1,3 GHz).

Bref, Lakefield marque clairement le réveil du géant américain. Et il était temps. Si l’on en croit les rumeurs qui devraient se vérifier dès la semaine prochaine à l’occasion de la conférence virtuelle WWDC 2020, Apple s’apprêterait à annoncer ses premiers ordinateurs Mac à base de processeurs ARM (fabriqués par Apple et similaires à ceux animant ses iPhones et iPads), abandonnant ainsi Intel ! Un coup dur pour le fondeur si cette migration attendue depuis quelque temps déjà se confirmait.

Lakefield pourrait aussi permettre à Intel de reprendre un peu pied dans l’univers de la mobilité après les échecs des Atom qui n’ont jamais vraiment convaincu face aux ARM. Le processeur est clairement pensé pour les appareils mobiles « double écran », un format auquel Intel croit beaucoup même si Microsoft semble avoir un peu mis en second plan son concept Surface Neo et le système qui devait l’accompagner Windows 10X. Lenovo a confirmé que son PC à écran pliable, le Lenovo Thinkpad X1 Fold, serait animé par des processeurs Intel Lakefield avec une sortie toujours prévue sous Windows 10 à la rentrée.

C’est aussi un moyen pour le fondeur américain de couper l’herbe sous le pied de Qualcomm qui tente d’imposer ses processeurs ARM sur les PC Windows ultranomades sans jusqu’ici véritablement convaincre. D’ailleurs, Samsung a annoncé une nouvelle version de son Samsung Galaxy Book S à base de Lakefield alors que l’appareil lancé l’été dernier avait été l’un des premiers à inaugurer le processeur Qualcomm Snapdragon 8cx.

Bref avec Lakefield, Intel abat un peu ses derniers atouts. Le processeur marque clairement un vent de renouveau chez le fondeur mais il faudra aussi le rendre attractif en termes de qualité/prix pour lui permettre de vraiment venir marcher sur les platebandes de Qualcomm et d’ARM.

A découvrir en vidéo, le concept d’architecture 3D Foveros et de PoP…