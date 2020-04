Sans surprise mais de source non officielle, le développement de Windows 10X a pris trop de retard et Microsoft se voit contraint de repousser à 2021 sa tablette double écran Surface Neo. Une mauvaise nouvelle pour les autres constructeurs qui attendaient également Windows 10X pour lancer de nouveaux « form-factors ». Mais le Smartphone Surface Duo n’est pas affecté par ce retard.

Si l’on en croit la toujours très bien informée Mary-Jo Foley, les retards pris dans le développement de Windows 10X, aggravés par la crise sanitaire qui confine les employés dans leurs maisons, ont poussé Microsoft à acter le report de Windows 10X à 2021.

Conséquence immédiate, le lancement de la tablette à double écran Surface Neo qui devait sortir en fin d’année est aussi repoussé à 2021.

Une nouvelle qui impacte également les autres constructeurs comme Dell ou Lenovo qui devront probablement décaler la sortie de leurs appareils à écrans pliables en attendant la disponibilité de Windows 10X. Ces constructeurs comptaient beaucoup sur les nouveaux scénarios métier autorisés par ces nouveaux appareils pour dynamiser le marché et créer une nouvelle génération d’appareils destinés aux entreprises. Leurs plans sont contrariés d’au moins plusieurs mois.

Ce retard n’est cependant pas officiel. D’ailleurs, la page Web de présentation de Surface Neo annonce toujours une sortie pour les « fêtes de fin d’année 2020 ».

Chronique d’un retard annoncé

Cette sortie repoussée n’est pas bien surprenante. Le développement de Windows 10X avait pris du retard bien avant le déclenchement de la pandémie au coronavirus, qui n’arrange bien évidemment pas les choses. Lors du CES en Janvier, plusieurs constructeurs de PC avaient du abandonner en dernière minute leurs plans de présenter des prototypes d’appareils double-écran, Microsoft ayant déjà pris trop de retard sur le développement du système.

En outre, depuis Février, Microsoft propose un émulateur pour les développeurs afin qu’ils puissent commencer à adapter leurs applications pour ce nouveau système. Et la version de Windows 10X intégrée à cet émulateur est tellement une ébauche que l’on voyait assez mal comment Microsoft pourrait la finaliser à temps pour la fin de l’année.

Revirement stratégique

Pour accélérer les développements de Windows 10X, Microsoft aurait changé son fusil d’épaule et décidé de donner la priorité à la version « simple écran » de Windows 10X, connue sous le nom de code Pegasus.

Fin 2019, en présentant ses futures Surface à double écran, Microsoft avait annoncé destiner en priorité le système aux appareils mobiles double écran (ou à écran pliable), avec éventuellement ultérieurement une version déclinée pour appareil classique mobile à simple écran (autrement dit pour tablettes et PC ultra-nomades bon marché). L’annonce avait surpris certains observateurs de l’univers Microsoft puisque le projet Windows 10X était au départ perçu comme un effort pour repenser Windows 10 sur des PC à bas coûts classiques et proposer une alternative aux Chromebooks. Microsoft semble donc être retourné à son plan d’origine et vouloir accélérer sur Pegasus afin d’offrir une vraie alternative aux Chromebooks. Un revirement qui risque de prendre de cours ses partenaires matériels même si ces derniers ont du temps devant eux d’ici la disponibilité du système en 2021

Selon Mary Jo-Foley, Microsoft aurait parallèlement décidé de porter sur Windows 10 (peut-être même dès Windows 10 « 20H2 ») une partie des développements réalisés autour des containers pour Windows 10X (notamment la capacité à virtualiser les applications Windows 10 existantes dans des containers sans recompilation ni redéveloppement).

Dernière information importante, le smartphone à double écran « Surface Duo », animé par Android, ne semble pas affecté par ces retards. L’appareil est toujours attendu d’ici la fin de l’année.