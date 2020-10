Cela se voyait déjà sur les résultats de Microsoft au second trimestre… La crise pandémique, le confinement et une pratique devenue plus régulière et plus globale du télétravail ont porté les ventes de PC à la hausse. C’est même la plus forte hausse depuis 10 ans !

Ces dernières années ont été plus que moroses pour les ventes de PC. L’an dernier, avec la fin de vie de Windows 7, on a assisté à une première légère hausse portée par le renouvellement de parc de certaines organisations.

Mais ce n’est plus à « légère hausse » que nous assistons. Si l’on en croit le cabinet d’études Canalys, les ventes de PC ont connu une hausse de 13% au troisième trimestre 2020, la plus forte croissance enregistrée par ce marché depuis 10 ans !

Pourtant l’année avait plutôt mal démarré, le confinement chinois ayant perturbé les chaînes d’approvisionnement. Mais avec le confinement des Européens puis des Américains, les ventes ont connu une nette accélération, les entreprises acquérant du nouveau matériel pour permettre un télétravail sécurisé et les particuliers redécouvrant les usages et avantages du PC en cette période de travail à domicile.

Gros succès pour les Notebooks et Ultrabooks

Dans le détail, il s’est écoulé 64 millions de PC portables au troisième trimestre soit à quelques unités près la quantité de PC vendue au quatrième trimestre 2011, date du dernier record en date.

Pour mieux mesurer l’accélération, les ventes de PC portables (notebooks et workstations mobiles) au troisième trimestre 2020 ont augmenté de 28,3% par rapport aux ventes du troisième trimestre 2019 !

Coup dur pour les PC fixes

Les utilisateurs ont besoin de mobilité et cela se voit très bien sur les ventes. Si les machines portables connaissent un record à la hausse, les ordinateurs de bureau quant à eux connaissent un record dans la baisse.

Les livraisons ont baissé de 26% par rapport au troisième trimestre 2019 !

Ce n’est pas un phénomène nouveau. Les ventes de PC fixes sont en décroissance depuis plus de dix ans, mais ils n’auront pas profité, loin s’en faut, de l’embellie 2020.

Lenovo, roi du marché mondial

Acer, Asus, Apple, Microsoft (Surface), Huawei, Samsung sont les grands bénéficiaires de cette soudaine accélération des ventes d’ordinateurs portables devant HP et Lenovo. Seul Dell ne profite pas vraiment de cet engouement renouvelé pour les ordinateurs personnels, ses ventes étant probablement plus impactées que les autres par la chute du marché du PC fixe dont il est l’un des grands leaders.

On notera que Canalys ne comptabilise pas séparément les ventes de PC bureautique et les ventes de PC Gamers. On ne sait donc pas l’impact que ces derniers ont eu sur les chiffres de vente. Mais ils ne sont probablement pas négligeables. Car le confinement a été d’une manière générale très bénéfique au secteur du jeu vidéo. Or le marché du PC Gamer est avec le marché des Ultrabooks le secteur le plus en verve depuis quelques années. Là aussi, la tendance est désormais vers plus de mobilité. Les machines portables de gaming disposent désormais des mêmes processeurs graphiques que les tours tout en abordant des designs de plus en plus fins et racés.

Autre élément non détaillé par Canalys, la part des Chromebooks reste un mystère alors que Canalys les comptabilise bien comme des PC.

« Les vendeurs, la chaîne d’approvisionnement et les distributeurs ont maintenant eu le temps de retrouver pied après les bouleversements de début d’année et d’allouer des ressources pour fournir des ordinateurs portables, qui continuent de voir une demande massive à la fois de la part des entreprises et des consommateurs » explique Ishan Dutt, analyste de Canalys. « Les gouvernements ont pris conscience de l’importance du PC dans le maintien de l’activité économique au cours de cette période et sont intervenus avec un soutien financier ou même des déploiements d’appareils à grande échelle. Cela a été particulièrement vrai dans l’univers de l’éducation… Par exemple, le gouvernement britannique a mis à disposition 100 000 ordinateurs portables pour que les étudiants, incapables de retourner dans les salles de classe, subissent une perturbation minimale dans leur accès à l’éducation. Canalys s’attend à ce que les dépenses informatiques, y compris les investissements dans les PC, soient un moteur essentiel de la reprise économique après la pandémie. »