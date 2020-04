Gartner et IDC dévoilent leurs analyses trimestrielles de ventes de PC dans le monde. Et sans surprise, la crise sanitaire a eu un effet assez dévastateur sur le secteur de la micro-informatique…

L’année 2019 avait marqué le premier rebond des ventes de PC en 8 ans. Et les instituts d’analyse se montraient à l’époque assez optimistes pour l’année 2020, les ventes devant être portées par la fin de vie officielle de Windows 7, l’arrivée de nouveaux processeurs et GPU ainsi que l’arrivée de nouveaux form-factors.

Mais c’était avant le coronavirus, avant la pandémie, avant la fermeture des chaînes de fabrication chinoises, avant la fermeture des grandes enseignes de distribution et avant le confinement…

Et les besoins de PC pour télétravailler et permettre aux enfants d’étudier à distance n’auront pas pu éviter l’effondrement des ventes.

Le marché du PC connaît son plus fort déclin en un trimestre depuis 2013 !

Selon Gartner, les ventes ont décliné de 12,3%. De son côté IDC mesure un déclin de 9,8% par rapport au premier trimestre 2019. Les deux instituts ne comptabilisent pas les PC de la même façon. Typiquement, IDC n’inclut pas les appareils à clavier détachable comme les Surface de Microsoft. Gartner les comptabilise mais n’intègre pas les Chromebooks.

Dans l’urgence, bien des entreprises sont allées chercher dans leur stock (parfois de vieilles machines) et auprès des brokers d’appareils de seconde main pour trouver du matériel à leurs collaborateurs afin de leur permettre de télétravailler. Un besoin qui n’a pas eu d’impact compensatoire aux ventes mises à mal par l’arrêt des chaînes de fabrication en Chine puis la fermeture des magasins en Europe notamment.

Apple et Microsoft avaient averti dès la fin février que ce qui n’était encore qu’une épidémie aurait des impacts sur leurs résultats trimestriels qui n’atteindraient clairement pas les objectifs.

Selon Gartner, Asus, Acer mais aussi HP sont les vendeurs les plus touchés. Mais toutes les marques prennent le bouillon à l’exception de Dell qui voit ses ventes en très légère progression.

Chez IDC, même son de cloche, seul Dell s’en sort positivement. HP et Apple étant, pour IDC, les plus lourdement impactés (-13,8% pour HP et -20,7% pour Apple).

Selon les analystes, la bonne résistance de Dell s’explique par ses relations très fortes avec la supply chain et par des ventes très solides sur le marché américain jusqu’au début du mois de mars. Au point d’ailleurs de permettre à Dell de reprendre la première place du podium américain devant HP et Lenovo.

Avec un confinement qui se prolonge un peu partout et une grave crise économique qui se profile dans le sillon du coronavirus Covid-19, l’année 2020 s’annonce déjà comme l’une des années les plus sombres pour l’univers de la micro-informatique et du PC.

