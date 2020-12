La pandémie a perturbé bien des projets mais n’a pas mis l’innovation en berne pour autant. Voici une liste des innovations les plus attendues dans l’IT en 2021…

Le rythme des innovations technologiques ne va pas faiblir en 2021. C’est une évidence. La plupart d’entre elles sont encore cachées dans les laboratoires de R&D. Mais certaines des technologies qui vont marquer 2021 sont déjà connues. En voici dix parmi les plus attendues dans l’univers IT :

Apple Mac M1+

L’arrivée des Mac sous processeur ARM « Apple Silicon M1 » a été l’un des événements technologiques majeurs de 2020. Apple est devenu indépendant d’Intel, NVidia et AMD dans ses ordinateurs et peut les faire évoluer à sa guise. On parle déjà des prochaines générations 16 et 32 cœurs des SoCs « M1 » destinés à la première génération « M1 » de iMac, iMac Pro et Mac Pro.

Windows 10X

La version allégée, simplifiée, containerisée et plus sécurisée de Windows sera sans doute l’un des lancements les plus surveillés et commentés de 2021. La première version de ce nouvel OS est focalisée sur les applications Web PWA et sur les apps UWP. Le container Win32 ne sera pas disponible et le système ne sera donc pas nativement compatible avec les principales applications Windows sauf en passant en mode connecté « Cloud PC » (voir plus loin). Le système est pensé pour animer une nouvelle génération de machines à bas coût pour concurrencer Chrome OS et les Chromebooks notamment sur le marché éducatif.

Microsoft Cloud PC

Après « un PC sur chaque bureau » dans les années 80, Microsoft prépare « un PC dans le cloud pour tous » en 2021. L’éditeur peaufine une offre sous abonnement pour accéder à une machine dans le cloud qui permettra de retrouver ses applications Windows favorites sur n’importe quel appareil. L’offre paraît totalement indispensable au succès de Windows 10X, car sans elle, les petits PC « new look » de 2021 seront dépourvus d’une vraie compatibilité Windows…

Huawei Harmony OS

Avec le bannissement américain et l’interdiction de disposer de la vraie version Google d’Android, Huawei a perdu sa place sur le podium des principaux constructeurs de Smartphones. Le géant chinois prépare désormais son propre système en open source pour animer les smartphones. Et Huawei espère voir d’autres constructeurs chinois adopter son OS. Avec la sortie en 2021 de la première déclinaison d’Harmony OS 2.0 version smartphone, offrant un certain niveau de compatibilité avec Android, il sera intéressant de voir si le marché peut adhérer à un nouvel écosystème mobile.

Exascale HPC

1964… la barrière du mégaFLOPS (1 million d’opérations en virgule flottante réalisées par seconde) est franchie…

1985… le Cray 2 franchit la barre du gigaFLOPS (1 milliard de FLOPS)…

1994… la limite du téraFLOPS (mille milliards de FLOPS) est dépassée par l’ASCI RED d’Intel.

2008… le RoadRunner d’IBM explose la barre du pétaFLOPS (un million de milliards de FLOPS).

2021… le monde devrait entrer dans l’ère Exaflopique (un milliard de milliards d’opérations en virgule flottante par seconde). Les USA devraient en effet inaugurer leur « Aurora » construit par HPE/Cray pour le compte du laboratoire national d’Argone et premier HPC estampillé « 1 exaFLOPS ». À moins que la Chine ne leur grille la politesse avec le nouveau centre de calcul de la National University of Defense Technology de Changsha.

Intel Rocket Lake & Lakefield

Concurrencé de toutes parts, Intel doit revenir en force sur le marché avec un nouveau processeur ultramobile qui pourrait bien être le processeur de prédilection des machines Windows 10X : le LakeField, premier CPU Intel combinant des cœurs ultras rapides et des cœurs basse consommation. Reste à savoir si cela sera suffisant pour détourner l’attention autour des processeurs ARM.

Intel doit aussi lancer la 11ème génération « Rocket Lake » de ces processeurs pour Desktop. Ils vont devoir concurrencer des processeurs AMD Ryzen 5000 nouveaux chouchous des gamers.

Des GPU décoiffants

Les GPU NVidia « RTX 30xx » et AMD «RX 6×00» sont officiellement sortis en cette fin d’année 2020. Mais ils sont en rupture de stock absolument partout. Ils vont marquer toute l’année 2021 par le gain de puissance graphique très significatif (doublement des performances) engendré. D’autant qu’ils seront déclinés en version professionnelle pour Workstation durant l’année à venir.

Mémoire DDR5

Les spécifications de la nouvelle génération de mémoire SDRAM « DDR5 » ont été finalisées par le JEDEC en 2020. Les premières barrettes sont attendues sur les PC et serveurs en 2021 même si des chips DDR5 sont produits depuis fin 2018. Avec 2 canaux, une capacité par barrette de 128 Go, une bande passante de 6,4 Gbps et une consommation énergétique moindre, elles promettent davantage de performance et de densité. Une mémoire pour satisfaire les besoins de l’IA.

Thunderbold 4/USB 4

Les ports Thunderbolt 4 et USB4 vont se multiplier sur les PC. Avantage, ces technologies offrent des débits bien plus rapides et surtout partagent un même et unique connecteur : le Type C.

Inconvénient, il va falloir être vigilant car la complexité est au rendez-vous. Un port Thunderbolt 4 est forcément compatible USB4. En revanche un port USB4 n’est pas forcément compatible Thunderbolt 4. Pour en savoir plus : Préparez-vous au Thunderbolt 4… et à jeter vos câbles USB-C à la poubelle !

Sony Spatial Reality Display

Du relief, sans lunettes ? C’est ce que prépare Sony avec son premier écran stéréoscopique baptisé « Spatial Reality Display » ou « SR Display ». Ses applications sont d’abord professionnelles avec la possibilité d’observer en relief des représentations virtuelles 3D sans porter de lunettes : médecine, architecture, conception assistée par ordinateur, etc.

Cet écran de 15,6 pouces et d’une résolution de 4K et doté d’un capteur de suivi des pupilles pour déterminer la position exacte des yeux et offrir grâce à une matrice de micro-lentilles un rendu différent à chaque œil.