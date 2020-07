Après l’USB 4, c’est au tour de l’interface Thunderbolt d’évoluer en version 4, rajoutant encore un peu plus de confusion autour du connecteur USB-C. Explications…

Intel a officialisé cette semaine la nouvelle norme Thunderbolt 4. Au menu, plus de performance mais, pour les entreprises, surtout encore un peu plus de chaos dans les câbles et les interfaces de nos périphériques.

Petit rappel. Introduit dès 2009 par Intel, le port Thunderbolt a été popularisé par Apple à la fin de l’année 2011 en l’introduisant sur les MacBook Pro puis les iMac. Pourtant la technologie ne va jamais véritablement décoller, jugée trop coûteuse à implémenter et aboutissant à des périphériques significativement plus chers que ceux en USB. Les choses vont évoluer en 2017 avec la disponibilité de Thunderbolt 3. Intel abandonne le port « mini DisplayPort » utilisé jusqu’ici pour adopter le nouveau connecteur réversible USB-C. Dans le même temps, Intel abandonne les royalties jusqu’ici réclamées et intègre la gestion des ports Thunderbolt 3 directement dans ses processeurs Intel Core « Ice Lake » afin d’aider à une plus large adoption sur PC.

Le passage au port USB-C marque une volonté de faire converger les deux technologies USB et Thunderbolt. Malheureusement, dans le même temps, la norme USB ne cesse, elle aussi, d’évoluer : USB 3.1 (v2), puis USB 3.2 (décliné en versions 5 Gb/s, 10 Gb/s, 20 Gb/s) puis USB4 là aussi décliné en USB4-20 et USB4-40. Pourtant, au départ, la norme USB4 était censée tout clarifier et concrétiser la convergence désirée.

Malheureusement, la norme USB4 ne fait qu’ajouter à la confusion comme nous le rappelions récemment dans un article. En effet, comme c’est déjà le cas avec USB 3.1 et USB 3.2, la présence d’un port USB4 au format USB-C sur un ordinateur ne garantit pas que celui supporte également Thunderbolt 3, le support de ce dernier étant optionnel !

Voilà désormais qu’Intel annonce Thunderbolt 4. Cette évolution n’améliore pas les débits théoriques qui restent plafonnés à 40 Gb/s comme en Thunderbolt 3. Toutefois la nouvelle norme se veut moins contraignante. Principale évolution, le support de deux affichages externes 4K à 60 Hz (contre 1 en Thunderbolt 3) ou d’un affichage 8K. Autre évolution, Thunderbolt 4 supportera des câbles d’une longueur de 2 mètres tout en conservant le débit maximal.

Le problème, c’est que les utilisateurs et les entreprises vont désormais devoir être très vigilants sur leurs câbles USB-C ! Tous les câbles ne naissent pas égaux. Et tous les câbles USB-C ne sont pas forcément compatibles USB4, ni mêmes compatibles Thunderbolt 3.

La solution la plus simple consistera à se débarrasser de tous les câbles USB-C en votre possession pour les remplacer par des câbles certifiés « Thunderbolt 4 » : ces derniers sont en effet compatibles avec toutes les normes USB 3.2 et USB4 ainsi que Thunderbolt 3 et 4. Normalement les câbles porteront sur leurs connecteurs un petit logo « 4 » et un éclair, désignant le support officiel de Thunderbolt 4 (et donc également d’USB4). Intel veut faire du câble « Thunderbolt 4 » en USB-C, un câble véritablement universel supportant les futures versions de l’USB, des débits stables à 40 Gb/s et la charge de la batterie.

Restera ensuite à bien connaître les machines. Comme nous l’avons déjà dit, la présence d’un port USB-C n’implique pas nécessairement le support du format Thunderbolt. Il faudra être attentif aux petits logos que les constructeurs sont censés afficher au-dessus du connecteur. La présence d’un éclair signalera la double compatibilité USB4 et Thunderbolt 4.

Alors voici, en bref, ce qu’il faudra garder à l’esprit :

– Bien que les deux normes USB4 et Thunderbolt 4 utilisent le même connecteur USB-C, elles demeurent différentes. Malgré un débit théorique de 40 Gb/s dans les deux cas, un périphérique Thunderbolt 4 sera plus performant qu’un périphérique USB4 parce que la technologie Thunderbolt est directement construite au-dessus du bus PCI Express pour un accès direct à la mémoire.

– La présence d’un port USB4 ne garantit pas le support du Thunderbolt 4. Il faudra être vigilant lors de l’acquisition d’un nouveau PC doté de ports USB4 si vous voulez utiliser vos périphériques Thunderbolt.

– À l’inverse, un port certifié Thunderbolt 4 sera, lui, compatible avec tous les périphériques USB4.

Le support de Thunderbolt 4 sera directement intégré dans les prochains processeurs mobiles Intel Core de 11 ème génération, connus sous le nom de code « Tiger Lake ». Ces PC devraient arriver pour les fêtes de fin d’année.