IDC et Gartner viennent de publier leurs estimations de vente de PC pour le quatrième PC 2019. Et surprise, avec à nouveau un bon trimestre, le marché du PC renoue pour la première depuis plus de 8 ans avec une année de croissance.

On savait depuis plusieurs trimestres que le marché du PC avait plus ou moins réussi à freiner un déclin constant et inquiétant entamé il y a plus de 8 ans. Les derniers trimestres avaient même affiché une infime progression des ventes. Concurrencés par les smartphones et les tablettes, mais aussi ralenti par des cycles de renouvellement bien plus longs qu’auparavant, la puissance des derniers processeurs ne justifiant plus de modernisation fréquente, les PC ont cherché à trouver une nouvelle place sur le marché. Le marché est désormais porté par les machines de gamers, les ultrabooks premiums et les nouveaux formats comme les convertibles ou les « 2 en un » hybrides façon Surface Pro.

IDC et Gartner viennent de publier les chiffres pour l’ensemble de l’année 2019, et l’embellie se confirme.

IDC voit ainsi le marché croître de 2,7% et a compté 267 millions d’unités vendues dans le monde. Le dernier trimestre a été particulièrement dynamique avec une croissance de 4,7%.

Gartner est plus prudent avec une croissance sur le quatrième trimestre de 2,3% qui permet ainsi au marché d’afficher une croissance annuelle de 0,6% et 261 millions d’unités écoulées. Le marché du PC avait connu son premier trimestre de croissance depuis 6 ans en 2018. Mais cette fois c’est toute l’année 2019 qui s’est révélée positive. Une première depuis 2011 ! A titre de comparaison, l’univers PC avait écoulé plus de 370 millions d’unités cette année-là (année record).

Bien sûr, les analystes attribuent une bonne partie de ce regain du marché à l’arrêt du support de Windows 7. Le système, âgé de plus de 10 ans, atteint officiellement sa « fin de vie » ce mardi 14 janvier 2019. Elle a encouragé certaines entreprises retardataires à accélérer la modernisation de leur parc en basculant sur Windows 10. En septembre dernier, Microsoft confirmait avoir dépassé le cap des 900 millions de machines sur Windows 10 mais ce chiffre intègre les Xbox (ainsi que les Surface Hub et casques Hololens 2.0 aux ventes bien plus marginales). Selon les derniers calculs, il restait en activité plus de 350 millions de machines sous Windows 7.

Ce regain du marché a principalement profité à Lenovo, Dell et HP, alors qu’Apple, Asus et Acer ont vu leurs ventes prendre la direction inverse du marché et décliné. AMD est lui aussi un grand gagnant de l’année 2019 : le fondeur a réussi à grignoter des parts de marché à Intel alors que ce dernier connaît des problèmes de livraison depuis plus d’un an.

Apple a connu un quatrième trimestre difficile (avec une baisse de 3% de ses ventes comparées au même trimestre 2018) tout comme Microsoft qui, s’il maintient sa cinquième place sur le marché US, a lourdement souffert (-16%) du renouvellement tardif de ses gammes Surface (sorties fin octobre, début novembre) et d’une concurrence qui s’inspire de plus en plus ouvertement de ses innovations.

Si Acer s’est repris sur le dernier trimestre, ses ventes sur l’année restent en déclin. Le constructeur et son concurrent Asus continuent à avoir du mal à acquérir la notoriété qu’ils mériteraient sur le segment Premium et éprouvent toujours des difficultés à séduire les entreprises malgré la mise en place de programmes dédiés aux segments professionnels.

Les bonnes nouvelles pour l’univers PC ne s’arrêtent pas là. Les deux cabinets d’analyse se montrent plutôt positifs et entrevoient une poursuite de cette croissance du marché sur toute l’année 2020. Un dynamisme toujours porté par les migrations Windows 7 vers Windows 10 mais aussi par l’apparition de nouveaux « form factors » avec les nouveaux mini-PC et les ultrabooks à écrans doubles ou à écrans pliables qui ont été les grandes stars du dernier CES 2020. À condition bien sûr que Microsoft tienne ses promesses et délivre son Windows 10X dans les temps.

___________________

Sources:

Traditional PC Volumes Close Out an Impressive 2019 with Fourth Quarter Growth of 4.8%, According to IDC

Gartner Says Worldwide PC Shipments Grew 2.3% in 4Q19 and 0.6% for the Year