Apple a lancé hier soir trois nouveaux appareils : l’iPhone SE 5G, le nouvel iPad Air et surtout une nouvelle station de travail Mac Studio animée par un nouveau processeur maison dénommé M1 Ultra…

À l’occasion de son premier évènement média 2022, Apple a lancé un nouvel iPhone pour démocratiser la 5G dans sa gamme et de nouveaux appareils propulsés par ses processeurs « M1 ».

L’iPhone SE 2022 reprend le design populaire de l’iPhone 8 mais embarque un processeur de dernière génération, en l’occurrence le A15 Bionic qui équipe les iPhone 13 et lui procure ainsi une connectivité 5G, permettant ainsi aux Apple-fans les moins fortunés de profiter eux aussi de la 5G.

L’appareil reste évidemment très compact avec son écran 4,7 » et offre une résistance aux éclaboussures certifiée IP67.

On y retrouve un appareil photo grand-angle de 12 MP avec stabilisation optique et enregistrement vidéo 4K associé à un appareil frontal de 7 MP.

Il sera décliné en trois coloris : rouge (Red), blanc (lumière stéllaire) et noir (minuit).

Il est disponible en versions 64 Go, 128 Go et 256 Go de stockage interne.

Autre nouveauté plus ou moins attendue, l’iPad Air 2022 connaît lui aussi une mise à jour. Et comme ce fût le cas avec l’iPad Pro, ce nouveau modèle bascule lui aussi dans l’univers « M1 » plutôt que de rester sur des processeurs issus de l’univers smartphone. Apple rapproche donc encore un peu plus les univers iPad et Mac en les propulsant avec les mêmes processeurs Apple Silicon.

Parmi les améliorations notables de cet iPad Air on notera l’apparition louable d’un port USB-C qui non seulement standardise un peu plus l’univers iPad mais surtout procure des transferts deux fois plus rapides. Autre amélioration, l’appareil photo frontal passe à 12 MP avec objectif ultra grand-angle. Il est décliné en version WiFi et en version « WiFi + 5G ».

Mais la vraie grosse annonce et grosse nouveauté est l’introduction d’un nouveau mac ultra haut de gamme, une station graphique pour créatifs et vidéastes, d’un format plutôt compact et animé par un processeur M1 Ultra ! Ce M1 Ultra n’est pas une nouveauté réelle mais plus exactement la combinaison de deux processeurs « M1 Max » interconnectés par une technologie maison dénommée UltraFusion. Les deux processeurs sont packagés comme une seule puce. Mais même si techniquement, le nouveau Mac Studio est considéré comme une machine « mono socket », elle est bien perçue par le système comme la première machine bi-processeur de l’ère M1.

Avec un tel processeur, ce nouveau Mac Studio affiche 20 cœurs CPU, 64 cœurs GPU, 32 cœurs NPU et adresse une mémoire RAM maximale de 128 Go. Selon Apple, elle se montrerait 5,6 fois plus rapides en encodage vidéo qu’un Mac Pro 28 cœurs de l’ère Intel !

<

La machine dont le look évoque un Mac Mini étiré en hauteur. Elle comporte 4 ports Thunderbolt 4, un port Ethernet, 2 ports USB A, une sortie HDMI, et deux ports USB-C frontaux. L’appareil sera décliné en version avec processeur M1 Max (à partir de 2 299 € pour 32 Go de RAM et 512 Go de SSD) et en version avec processeur M1 Ultra (4 599 € avec 64 Go de RAM et 1 To de SSD).

