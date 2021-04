Apple continue de convertir ses gammes Mac en ARM et lance de nouveaux iMac dotés de son processeur Apple Silicon M1 et d’un design ultra fin coloré.

Les iMac renouent avec les coloris variés et acidulés de leurs débuts ! Lors d’une « conférence de printemps », Apple a dévoilé sa nouvelle génération d’ordinateurs ‘tout-en-un’, pour la première fois animée du processeur M1 à architecture ARM introduit en fin d’année dernière sur les MacBook Air, MacBook Pro et Mac mini.

Tout comme les Mac portables, les iMac abandonnent sans surprise les technologies Intel (en CPU) et AMD (en accélérateur graphique) au profit du SoC maison dont les performances ont convaincu au-delà de l’univers Apple.

Alors que les rumeurs laissaient entendre l’introduction d’une version survitaminée (M1+), c’est bien le même processeur M1 qui équipe les Macbook Pro que l’on retrouve sur ces nouveaux ordinateurs fixes : 8 cœurs (4 cœurs performances et 4 cœurs basse consommation), avec NPU 16 cœurs et GPU 8 cœurs (7 cœurs sur la version d’entrée de gamme).

Notez que seules les versions iMac 24’’ ont été présentées (elles remplacent l’ancienne gamme 21,5 pouces), les iMac 27 » demeurant pour le moment animés par des processeurs Intel (Core i de 10ème génération).

Outre le retour à la couleur, ces nouveaux modèles se démarquent par un design ultra fin, pied comme écran ne dépassant pas les 11,5 millimètres d’épaisseur. L’écran « Liquid Retina XDR » de 24 pouces offre une résolution 4,5K à base de mini LEDS avec un traitement HDR maison. Il incorpore une Webcam FaceTime en 1080p, bien alignée avec les usages actuels qui font la part belle aux visioconférences.

Apple joue cependant étrangement avec les prix sur cette nouvelle génération. En effet, le constructeur propose un modèle entrée de gamme à 1.449 euros volontairement bridé : l’appareil ne dispose que d’un GPU 7 cœurs et de deux ports Thunderbolt/USB 4 ainsi que d’un clavier simple.

Alors que pour 220 euros de plus, 1.669 euros, vous disposez d’un modèle bien plus intéressant avec un processeur M1 complet (8 cœurs CPU, 8 cœurs GPU), deux ports Thunderbolt/USB 4 ainsi que 2 ports USB 3, un port Ethernet Gigabit et un clavier avec Touch ID !

Un effet de gamme assez artificiel qui rend le modèle de base vraiment peu intéressant ! Mais en contrôlant complètement le processeur au cœur de ses machines, Apple peut désormais s’offrir ce genre d’excentricité et jouer avec les prix comme elle l’entend.

Autre annonce, Apple décline désormais également son processeur M1 sur son iPad Pro. C’est un peu une surprise (les iPad Pro étaient déjà sur des architectures ARM mais animés par les mêmes processeurs que les iPhones) et cela a de quoi laisser quelque peu dubitatifs les observateurs et les DSI.

Grosso modo le message est un peu le suivant : si vous voulez une machine tactile, prenez un iPad Pro sous iOS, sinon prenez un MacBook Air sur macOS Big Sur.

Même processeur, même performance, mais pas les mêmes applications ni la même expérience…

On retiendra également de cette conférence le lancement des AirTag, des dispositifs de tracking (pour retrouver ses clés, ses bagages, son chien…) directement copiés sur les célèbres « Tile » (déjà copiés par Samsung avec ses SmartTag) mais qui forcément séduiront les aficionados de la marque et devraient donc, à 35 € pièce, s’écouler comme des petits pains chauds.