Lors d’une conférence, Apple a complété hier soir , par le haut, sa gamme de machines à processeurs M1 « maison » avec de nouveaux MacBook Pro aux performances remarquables…

Cela fait un an qu’Apple a décidé de basculer son univers de micro-ordinateurs Mac du monde Intel vers le monde ARM, en équipant ses machines d’un processeur maison appelé M1, dérivé de son processeur équipant iPhone et iPad.

Sans surprise, Apple a annoncé hier soir de nouveaux Macbook Pro 14 et 16 pouces. Ces derniers seront animés par une nouvelle génération « boostée » du processeur M1 : le M1 Pro et le M1 Max.

Outre le processeur, la principale nouveauté de ces Macbook Pro est la très décriée encoche façon iPhone qui mange l’affichage dans sa partie supérieure. Une décision étrange puisque dans l’univers PC, les constructeurs n’ont pas de difficulté à placer une Webcam dans la bordure désormais minuscule de l’écran. Mais c’est aussi une façon pour Apple de se démarquer avec « une marque de fabrique » qui lui est propre. Parmi les autres nouveautés, on retiendra aussi la disparition de la Touchbar, remplacée par des touches mécaniques.

Revenons aux processeurs M1 Pro et M1 Max. Comparés aux M1 classiques, ils disposent essentiellement d’un étage graphique GPU largement boosté. Selon Johny Srouji, « Personne n’a jamais appliqué une conception SOC (System on a Chip) à une machine pro jusqu’à aujourd’hui. Avec des gains massifs dans les performances CPU et GPU, jusqu’à six fois la bande passante mémoire, un nouveau moteur multimédia avec des accélérateurs ProRes, et d’autres technologies de pointe, M1 Pro et M1 Max poussent les processeurs Apple encore plus loin en animant un véritable ordinateur portable pro à nul autre pareil. »

Intel, AMD, Qualcomm à nouveau dépassés…

Le M1 Pro est un processeur 10 cœurs CPU (8 cœurs haute performance et 2 cœurs basse consommation) qui selon Apple serait 70% plus rapide que le processeur M1 et 1,7 fois plus rapide que les derniers processeurs mobiles de l’univers PC. Il dispose d’un étage GPU à 16 cœurs qui affiche des performances doublées par rapport au M1 et 7 fois supérieures à l’étage graphique des Intel Core i de 10 ème génération.

Le M1 Max se distingue du M1 Pro par son étage GPU 32 cœurs pour des performances 4 fois supérieures au M1. Il intègre également un nouveau moteur multimédia capable de gérer jusqu’à 7 flux vidéo 4K simultanés sous Final Cut Pro.

Selon Apple, par rapport à l’ancienne génération de MacBook Pro 13 pouces à base d’Intel Core i7, le nouveau MacBook Pro 14 pouces – grâce au CPU 10 cœurs des puces M1 Pro et M1 Max – permet de compiler des projets avec Xcode jusqu’à 3,7 fois plus vite, d’utiliser jusqu’à 3 fois plus de modules Amp Designer dans Logic Pro, de bénéficier de performances de mécanique des fluides numériques jusqu’à 2,8 fois supérieures dans le logiciel TetrUSS mis au point par la NASA.

Grâce à leurs nouveaux GPU intégrés, le MacBook Pro 14 pouces redéfinit le traitement des tâches graphiques les plus lourdes avec des rendus 4K dans Final Cut Pro jusqu’à 9,2 fois plus rapides avec la puce M1 Pro et jusqu’à 13,4 fois plus rapides avec la puce M1 Max ; un traitement combiné des données vectorielles et raster par le GPU dans Affinity Photo jusqu’à 5,6 fois plus rapide avec la puce M1 Pro et jusqu’à 8,5 fois plus rapide avec la puce M1 Max ; des rendus d’effets dans Blackmagic Design DaVinci Resolve Studio jusqu’à 3,6 fois plus rapides avec la puce M1 Pro et jusqu’à 5 fois plus rapides avec la puce M1 Max. Des chiffres toujours en comparaison avec la génération précédente de MacBook Pro 13 pouces en Core i7.

Outre la performance graphique, l’utilisation de ces processeurs permet à ces nouvelles stations Pro signées Apple d’afficher 16H d’autonomie en playback vidéo sur le modèle 14 pouces et 21H sur le modèle 16 pouces.

En un mot, Apple n’a pas fini de bouleverser les roadmaps de ses concurrents qui sont quand même quelque peu humiliés par les performances ici affichées. Apple a clairement plus d’une longueur d’avance. Qualcomm en est conscient et a racheté Nuvia (startup créée par des anciens d’Apple justement) pour s’affranchir des designs purement ARM et venir vraiment chatouiller Apple sur son terrain. Intel de son côté a repris le chemin d’une saine innovation agressive et compte sur sa 12ème génération de Core i pour promouvoir des PC portables plus compétitifs.