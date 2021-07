Loin des discours marketing, Qualcomm semble avoir conscience de la supériorité des processeurs Apple M1 pour animer des ordinateurs plutôt que des smartphones. Le constructeur espère avoir une arme concurrentielle en 2022. Quitte à s’affranchir des designs d’ARM pour y parvenir…

En lançant ses processeurs M1, Apple n’a pas que révolutionné son propre marché et sa propre plateforme. Par les performances remarquables de son processeur, la marque a également secoué le marché du PC, celui des processeurs x86 mais aussi celui des processeurs ARM.

D’un côté, Intel et AMD sont désormais sous haute pression en termes de rapport « Performance/Autonomie/Prix ». Apple a confirmé que, oui, les ordinateurs d’aujourd’hui pouvaient être parfaitement animés par des processeurs ARM issus de l’univers des smartphones.

D’un autre côté, les M1 d’Apple ont ridiculisé les efforts de Qualcomm pour imposer ses processeurs dans l’univers PC au travers de différentes initiatives menées avec Microsoft, des « Always Connected PC » aux « Surface Pro X » (et leurs processeurs spéciaux SQ1 et SQ2).

Qualcomm, resté jusqu’ici très fidèle aux références de design d’ARM, contrairement à Apple, a pris la mesure de son problème de performances face au M1. La firme a d’ailleurs acquis en janvier dernier, la toute jeune startup Nuvia créée par des anciens d’Apple, de Google, d’AMD et de Qualcomm pour plus de 1,4 milliard de dollars. Une acquisition qui ne visait pas à récupérer une technologie mais bien des compétences. Tout en utilisant une architecture ARM, Qualcomm veut désormais s’inspirer des designs sur lesquels travaillait Nuvia plutôt que sur les designs d’ARM.

Dans une interview à Reuter, Cristiano Amon, CEO de Qualcomm justifie l’acquisition de Nuvia en expliquant que « il nous faut posséder la meilleure performance pour des machines alimentées par batteries. Si à l’avenir Arm, avec lequel nous avons des relations depuis des années, développe finalement un processeur qui est meilleur que ce que nous pouvons construire nous-mêmes, alors nous aurons toujours la possibilité d’obtenir une licence de Arm ».

Autrement dit, Qualcomm n’arrive pas à composer avec les références de design officielles d’ARM pour obtenir des performances attendues par des utilisateurs PC. Et l’entreprise ne semble pas convaincue que le nouveau design ARMv9 lancé en mai dernier par ARM changera significativement la donne. Comme Apple, le concepteur veut s’en éloigner et adopter des approches plus ambitieuses. Grâce au rachat de Nuvia et à l’expérience de ses ingénieurs, Qualcomm espère ainsi introduire une nouvelle génération de processeurs à architecture ARM mais à design Nuvia, spécialement conçus pour les ordinateurs portables à haute performance.

Selon Cristiano Amon, cette nouvelle génération de processeurs rivalisera voire surpassera celle d’Apple. Mais Qualcomm devra pour cela réaliser un important saut de performance par rapport à ces actuels Snapdragon 8CX Gen 2 et Snapdragon 7C Gen 2. En effet, ses nouveaux processeurs ne sont pas attendus avant la fin 2022. Or d’ici là, Apple devrait introduire les M1X sur sa nouvelle génération de Macbook Pro et les M2 sur la génération 2022 de ses appareils avec des gains de performance significatifs par rapport au M1 !

Par ailleurs Qualcomm compte aussi sur son partenariat avec Microsoft et espère surfer sur un renouveau de Windows on ARM avec Windows 11. Le nouvel OS bénéficie de diverses améliorations (optimisations Little.BIG, technologie ARM64EC, support des apps Android) qui devraient rendre la version ARM de Windows bien plus intéressante et compatible. En attendant 2022 et sa nouvelle génération de processeurs, Qualcomm et Microsoft doivent continuer à encourager les développeurs à migrer leurs applications Intel vers l’univers ARM. Dans quelques jours, ils introduiront un kit de développement à bas prix (un mini PC sous Snapdragon 7c Gen 2) pour leur simplifier la tâche et l’accès à des PC sous ARM.