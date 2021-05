Ce mardi soir, Microsoft débutera sa conférence annuelle BUILD dédiée aux développeurs. En avance sur cet évènement, Qualcomm annonce un nouveau processeur ARM bon marché pour PC et surtout un mini PC de développement pour encourager les développeurs à adapter leurs applications à Windows 10 on ARM.

Depuis la sortie des Mac sous processeur Apple M1, les développeurs et éditeurs se montrent beaucoup plus concernés par le portage de leurs logiciels sur les architectures ARM sous macOS mais également sous Windows. On l’a vu récemment avec les annonces d’Adobe mais également avec Zoom qui annonce la disponibilité pour cet été d’une version optimisée pour les PC à processeurs Snapdragon (comme la Surface Pro X) sous Windows 10 on ARM.

L’un des freins à l’adoption d’ARM dans l’univers Windows est l’absence de machines à processeurs ARM à prix accessibles. La Surface Pro X est un modèle prémium et les quelques rares machines concurrentes sont, elles aussi, plutôt onéreuses en plus d’être difficiles à trouver.

Pour remédier à cette situation, Qualcomm annonce deux nouveautés importantes : la disponibilité d’un nouveau processeur « bon marché », le Snapdragon 7c Gen 2, et celle d’une petite machine, façon NUC ou Apple Mini, spécialement pensée pour les codeurs. Objectif, faciliter le travail de portage sous ARM des logiciels Windows de l’univers Intel et permettre l’émergence d’une nouvelle génération de PC sous Windows 10 on ARM affichant des tarifs très accessibles.

« Avec Microsoft, nous avons une longue histoire commune de création d’outils pour développeurs explique Miguel Nunes, Senior Director chez Qualcomm. Le nouveau Kit de développement Snapdragon est le dernier fruit en date de cette collaboration. Cette trousse à outils pour développeurs offre une alternative abordable aux autres appareils grand public et commerciaux.

Avec une configuration de bureau plus petite, ce kit donne aux développeurs plus de flexibilité que les options d’un ordinateur portable, et ceci à un prix inférieur ».

Qualcomm n’a pas précisé réellement ce qu’il entendait par « abordable » et « prix inférieur ». Le tarif exact de ce kit comprenant un mini PC à base de processeur Snapdragon 7c Gen 2 et un ensemble d’outils logiciels pourrait être dévoilé dès ce soir à l’occasion de la keynote d’ouverture de la Build 2021.

Ce « Kit de développement Snapdragon » pour Windows 10 on ARM est une nouvelle étape dans le parcours de Microsoft et Qualcomm pour imposer ARM comme une alternative à Intel et AMD dans l’univers Windows.

L’arrivée du processeur « Snapdragon 7c Gen 2 » s’inscrit dans la même direction et devrait permettre l’émergence d’une nouvelle génération de PC à bas prix affichant des performances honorables.

Gravé en 8 nm et doté de 8 cœurs ARM (Qualcomm Kryo 468 CPU) cadencés jusqu’à 2,55 GHz. il devrait afficher des performances proches d’un Core i3 d’Intel (avec des performances graphiques probablement supérieures grâce à son GPU Adreno), même si Qualcomm préfère plutôt comparer son processeur aux Pentium N4020/N5030.

Les performances seront donc très loin de celles affichées par un Apple M1, mais les prix ne se situent pas dans la même fourchette puisque ce nouveau Snapdragon vise le marché des machines à moins de 500 euros.

Du coup, l’émulation Intel intégrée à Windows 10 on ARM devrait se révéler poussive sur ce CPU. Mais l’objectif est bel et bien d’amener les développeurs à porter leurs codes Intel sous ARM pour une exécution native des logiciels afin de profiter pleinement de l’agilité de ces processeurs et de l’autonomie accrue qu’ils promettent.

On devrait découvrir de nouvelles machines à base de Snapdragon 7c Gen 2 à l’occasion de la conférence virtuelle Computex à partir du 31 mai.