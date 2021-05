Essai pour voir ou tendance de fond ? L’arrivée de Photoshop pour Windows 10 on ARM démontre une volonté de l’éditeur de jouer le jeu et d’accompagner Microsoft dans sa volonté de populariser les processeurs ARM sur les PC Windows. Un premier effort qui en appelle bien d’autres…

Adobe avait annoncé la bêta de Photoshop pour Windows 10 on ARM en novembre dernier. L’éditeur annonce cette semaine la disponibilité officielle de cette version recompilée en ARM de son célèbre logiciel de retouche photo.

L’arrivée des Mac à processeurs Apple M1 n’a pas seulement bouleversé l’univers informatique de la marque à la pomme. En basculant tous les développeurs dans l’univers ARM, il a aussi encouragé les éditeurs à se pencher un peu plus sérieusement sur Windows on ARM.

Dans l’univers Mac, Adobe est en train de porter progressivement toute sa suite Creative Cloud sur M1. Après Lightroom très vite rendu disponible, l’éditeur a lancé des versions M1 de Photoshop en mars puis de Premiere Pro et plus récemment d’Adobe Audition.

La disponibilité de Photoshop sur Windows 10 on ARM montre que l’éditeur ne concentre pas tous ses efforts de portage ARM sur le M1 mais entame une migration également dans l’univers Windows. Pour Microsoft, ce support est devenu crucial. L’éditeur pèse autant qu’il peut pour imposer les processeurs ARM dans l’univers Windows avec Qualcomm en partenaire hardware et séduire le public avec sa Surface Pro X (l’une des très rares machines ARM sous Windows). Mais la sauce a du mal à prendre. Même si Windows on ARM embarque une émulation Intel, celle-ci présente un déficit de performances qui ne permet pas de profiter sereinement d’applications lourdes telles que Photoshop. De quoi détourner des utilisateurs qui trouvent désormais des appareils très autonomes et agiles dans l’univers Intel, notamment depuis l’introduction des Intel Core i de 11ème génération.

Dès lors, la Surface Pro X et les PC ultramobiles en ARM ne pourront véritablement séduire les utilisateurs que lorsque les principales applications Windows auront été recompilées en ARM et que le bénéfice de la plateforme ARM aura été démontré. Pour cela, il faut l’adhésion d’éditeurs qui ne sont pas pressés de fournir un effort pour satisfaire un nombre d’utilisateurs pour l’instant très restreints. La disponibilité de Photoshop sur Windows on ARM est un message fort et une étape qui peut compter. Mais elle ne sera pas suffisante. Il va encore falloir d’autres applications phares mais aussi d’autres processeurs plus agiles (le M1 a démontré une supériorité inquiétante sur les 8cx de Qualcomm) et d’autres machines plus accessibles que la bien trop onéreuse Surface Pro X.

Pour accéder à Photoshop Windows 10 ARM : Find out more about Photoshop and Windows devices with ARM processors (adobe.com)