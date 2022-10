Le constructeur texan ajoute à son offre la plateforme logicielle ‘Project Frontier’ – destinée à simplifier les déploiements en périphérie et à gérer applications et équipements. Référençant les solutions d’éditeurs tiers, cette plateforme est surtout le moyen de positionner ses serveurs et terminaux pour l’Edge Computing.

Selon une étude récente d’IDC, le déploiement et le maintien en conditions opérationnelles de solutions d’Edge Computing pose bien des difficultés à près de la moitié des entreprises. Gérer et sécuriser les briques du SI sur des petits sites industriels, des points de ventes, ou encore, des éoliennes sans pouvoir embaucher des ressources IT locales représentent un défi de taille pour les DSI.

Des défis rendus encore plus compliqués par une croissance du volume de données multipliée par neuf chaque année et qui devrait atteindre 221 exaoctets d’ici 2026.

Fort de ces constats, DELL lance une nouvelle plateforme logicielle baptisée Project Frontier pour répondre à ces besoins. C’est autant une plateforme qu’une initiative visant à offrir à des segments verticaux comme le retail ou l’industrie une plateforme d’Edge Computing intégrée, cohérente et quasi « clés en main ». L’objectif est de permettre aux entreprises de simplifier, optimiser, orchestrer et mettre à l’échelle leurs applications Edge de façon sécurisée et industrialisée. Tout peut être administré à distance par les équipes IT notamment aux travers de services managés proposés par Dell.

La plateforme présente les avantages suivants :

· Un choix pré validé d’applications et de frameworks IoT, OT et multicloud.

· Une sécurité Zero Trust déployée sur l’ensemble des applications, données et infrastructures en périphérie.

· Une gestion centralisée des apps Edge avec un déploiement Zero-Touch et un onboarding sécurisé des périphériques.

· Des compétences IT nécessaires limitées sur les sites en périphérie.

· Une forte intégration entre les équipements de calcul, de stockage et les applications Edge.

· Un support mondial dans 170 pays de la plateforme avec accompagnement à l’élaboration des feuilles de route de projets d’Edge computing.

Ainsi, cette plateforme référence des applications d’éditeurs tiers et a vocation à s’enrichir dans le temps. A ce jour, elle propose déjà un ensemble de solutions regroupées au sein d’un catalogue Dell Validated Design for Manufacturing Edge. Cette dernière offre recouvre des applications tiers, référencées par Dell, destinées à améliorer les processus et l’efficacité en usine. Exemple, Claroty fournit la détection des actifs, la protection des réseaux, la détection des menaces et la gestion des vulnérabilités et des risques pour les systèmes cuber. Autre illustration, Cognex permet d’améliorer la qualité et les performances en corrigeant les défauts, en vérifiant l’assemblage et en retraçant les informations pendant le processus de production. Ou encore, Telit automatise la collecte et la gestion des données provenant de capteurs sur des sites industriels grâce à sa plateforme IoT. XMPro créé des jumeaux numériques spécialisés pour les opérations en usine ce qui facilite la réduction de la consommation de matières premières.

La plateforme sera officiellement disponible au début de l’année 2023.

Parallèlement à cette plateforme logicielle, Dell propose bien sûr également ses serveurs spécialement adaptés à l’Edge comme le PowerEdge XR4000. Celui-ci est compact et résiste à des conditions difficiles et imprévisibles comme les chutes ou les canicules. Au format 2U; il peut être installé dans un rack mais aussi accroché sur un mur ou un plafond.

Pour en savoir plus : Preview Project Frontier

