La cybersécurité est actuellement l’un des enjeux majeurs pour tout type d’entreprise, notamment avec l’essor du télétravail et l’accélération de la transformation numérique. Dans un contexte de crise économique et géopolitique, la cybersécurité doit s’inscrire dans une approche pragmatique, responsable et durable.

C’est un fait, la cybercriminalité ne montre aucun signe de ralentissement et impacte tous les pans de la société. Selon le rapport Global Cybersecurity Outlook 2022 du Forum économique mondial, les attaques par ransomware ont augmenté de 150 % en 2021 et plus de 80 % des experts considèrent cette hausse comme une menace pour la sécurité publique. Des interrogations subsistent en ce qui concerne le déploiement et la mise en place des stratégies en matière de cyberdéfense. A l’heure où nous nous efforçons d’amorcer une reprise ouvrant la voie à une nouvelle ère de croissance économique, quelles stratégies pour se protéger contre les cybermenaces ?

Ces derniers mois, les pouvoirs publiques comme jamais auparavant, ont mis l’accent sur le risque de cyberattaques et sur l’importance de la résilience numérique. Des thématiques également mises en avant dans le Global Risk Report rédigé en 2022 par le Forum économique mondial et le communiqué du G7, qui scelle l’engagement des gouvernements à « travailler ensemble afin de partager leur expertise et réduire les cyber-risques ». La cyber-résilience apparaît comme moteur et catalyseur pour atteindre des objectifs mondiaux ambitieux en matière d’inclusion numérique, de durabilité ou de défense.

La cybercriminalité induit des conséquences financières considérables pour les organisations mais également pour l’économie. En effet, selon Cyber-cover deux tiers des entreprises ayant subi une cyberattaque font faillite dans les 6 mois. Au cœur du progrès, les avancées comme l’intelligence artificielle (IA), le Machine Learning (ML) et l’IoT ouvrent également de nouvelles opportunités pour les cybercriminels. Dans ces conditions, la priorité est de sécuriser ces technologies et de développer des solutions plus résilientes et plus durables face aux menaces avec une collaboration accrue entre le secteur public et le secteur privé.

Soutenir les PME revêt une importance vitale pour l’économie

Les PME contribuent indiscutablement à la vitalité de l’économie et par conséquent, se trouvent dans la ligne de mire des cyberattaquants : selon Fundera, 43 % des cyberattaques ciblent des petites entreprises, contre 18 % il y a quelques années. D’après un baromètre publié par la Commission européenne, 19% des PME françaises ont été confrontées à une cyberattaque en 2021. Plus d’un tiers d’entre elles n’ont prévenu personne à la suite de la cyberattaque. Ces chiffres témoignent des progrès qui restent à accomplir. Il est donc essentiel de protéger et de soutenir les entreprises pour construire des sociétés plus résilientes. Le secteur public a un rôle prépondérant à jouer dans cet accompagnement.

La résilience des organisations de toute taille passe par la convergence d’une stratégie numérique proactive et réactive, en addition d’une stratégie de cyberdéfense. Cela implique d’intégrer la résilience dans tous les aspects de leur transformation numérique – aussi bien sur le plan de la planification que des opérations (comme le rappelle le dernier rapport IBM/Ponemon Institute).

En parallèle, les études du Forum Economique Mondial démontrent la nécessité d’une réglementation claire et efficace, encourageant le partage de l’information et la collaboration au sein de l’écosystème numérique. Si les bénéfices d’une collaboration paraissent évidents, de nombreuses entreprises refusent de partager les informations liées à la cybersécurité par crainte de perdre des clients ou d’exposer leurs faiblesses. Dans ces conditions, le progrès exigera un changement complet d’état d’esprit, afin d’encourager une approche collaborative incarnant une culture axée sur le partage, la confiance et la responsabilité conjointe.

Le secteur public au 1er plan

Il est crucial que le secteur public agisse pour une meilleure résilience des entreprises en leur donnant les moyens d’identifier, de protéger et de détecter les cyberattaques, afin qu’elles puissent réagir de façon adéquate. Les entreprises ne peuvent pas éviter tous les risques et les conséquences néfastes des cyberattaques sur les données, la confidentialité et la confiance.

Les cybercriminels sont aujourd’hui en mesure de mettre à l’arrêt des infrastructures critiques et de provoquer des bouleversements sociétaux. Il devient prioritaire pour le secteur public et privé de placer la cybersécurité au cœur de leur stratégie. Pour un avenir pérenne, il est indispensable de définir une stratégie de cybersécurité complète, alignée sur les enjeux des gouvernements et de l’industrie. La cybersécurité peut devenir un vecteur de prospérité économique et d’innovation à long terme et fournir les défenses numériques essentielles.

Par David Bécu, Director Data Protection & CyberRecovery chez Dell Technologies

