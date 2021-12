Quelques semaines avant l’ouverture de CES de Las Vegas, Dell a présenté sa vision du futur du PC et de la mobilité avec plusieurs prototypes ou « concepts » notamment pensés pour le travail hybride. L’un d’eux vise à produire des PC plus économes en matières premières rares, plus « durables » et dont la conception émet moins de CO2…

Dell veut démontrer l’imagination de ses équipes et sa capacité d’innovation en tenant compte des contraintes du moment que ce soit l’urgence climatique ou la crise pandémique. A la manière des constructeurs automobiles et de leurs « concept cars », le fabricant de PC a levé le voile sur différents prototypes, des concepts de PC, qui ne seront pas disponibles tels quels sur le marché mais qui laissent entrevoir les pistes suivies par Dell pour la conception de nos futurs ordinateurs et appareils portables.

Concept Luna : le PC écolo

L’empreinte écologique du PC est principalement liée à sa fabrication. Batterie, écran, et carte mère exploitent des matériaux rares et contribuent à plus de 90% à l’empreinte carbone d’un PC.

Avec le concept Luna, les ingénieurs de Dell ont particulièrement réfléchi aux pistes à suivre pour réduire l’empreinte environnementale engendrée par la fabrication d’un PC. Ces pistes sont :

– une carte mère plus petite (réduite de 75%), plus dense mais utilisant aussi 20% de composants en moins. De quoi réduire de 50% l’empreinte carbone liée à sa fabrication.

– la carte mère n’est plus située dans le clavier, mais dans l’écran parce que c’est la surface la plus exposée à l’air et offrant donc un meilleur refroidissement alors que les machines de demain seront « fanless » (sans ventilateurs).

– l’écran comporte moins de couches successives pour simplifier sa fabrication.

– le châssis est en aluminium fabriqué spécialement pour consommer moins d’énergie.

– l’ensemble de la fabrication est pensée pour faciliter la réparation (moins de vis, accès simplifié aux composants, etc.) et le remplacement des composants afin de conserver le plus longtemps possible le matériel.

<

Concept Stanza : une autre idée de la mobilité

Cette tablette 11 pouces (apparemment sous Windows) est un appareil spécialement pensé pour la prise de notes. Ici pas de Webcam intégrée mais un stylet lui-même doté d’un micro pour saisir vocalement des notes plutôt que de les écrire. L’appareil peut instantanément partager son contenu avec votre PC.

<

Dell a également dévoilé deux autres innovations :

– le concept Pari une Webcam sans fil que l’on peut placer comme on veut y compris en plein milieu de l’écran (par un mécanisme d’aimantation apparemment) pour regarder les gens bien en face tout en ayant son écran sous les yeux.

– le concept Flow qui exploite le potentiel du WiFi 6E pour créer un environnement de travail multi-appareils tous interconnectés en sans fil.