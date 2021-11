Alors que Dell Technologies s’est officiellement séparée cette semaine de sa filiale VMware qui va vivre sa vie en totale autonomie, Stéphane Huet, PDG de Dell Technologies France est l’invité de la semaine de Guy Hervier.

Quelques jours seulement après un Dell Technologies Summit EMEA marqué par quelques annonces fortes dans le domaine du Edge Computing et des infrastructures privées « as a service » et quelques heures après l’officialisation de la très attendue séparation de Dell et VMware, Guy Hervier invite sur le plateau de l’Invité de la Semaine, le PDG de Dell Technologies France, Stéphane Huet.

Avec lui, il revient sur ces deux thématiques mais également sur l’évolution du projet Apex, sur les relations qui persisteront entre Dell et VMware notamment autour des offres hyperconvergées et cloud VxRail, sur la montée en puissance des clouds publics et son impact sur le business de Dell.

Un entretien qui dérive aussi sur les sujets de la cybersécurité et du Green IT.