Le marché se tourne aujourd’hui vers la transformation digitale, pour stimuler la reprise post-pandémique et accélérer la transition écologique. C’est ici qu’intervient le Edge Computing, une technologie destinée à révolutionner les méthodes de collecte, de stockage et de traitement des données.

Également appelée « informatique à la périphérie », le Edge Computing permet de décentraliser le traitement des données vers la périphérie du réseau. Grâce à l’intelligence artificielle et à l’apprentissage automatique, les données générées par les dispositifs connectés sont traitées directement à la source, sans avoir besoin de recourir à un système centralisé de datacenter. Le bénéfice principal réside dans la réduction considérable de la latence : grâce au traitement instantané de l’information et à une vitesse d’analyse supérieure, l’Edge Computing permet aux organisations d’automatiser les processus, d’améliorer l’expérience utilisateur et d’optimiser leurs performances environnementales, tout en renforçant les mesures de sécurité informatique.

Un accélérateur de la transformation digitale

Face à l’impact de la Covid-19 sur le monde du travail, il est indispensable d’accélérer la transformation digitale des organisations. Une latence ultra faible et une connectivité accrue sont donc devenues des besoins prioritaires. IDC estime d’ailleurs que le nombre d’applications utilisant le Edge va augmenter de 800% d’ici 2024.

La 5G joue aussi un rôle important et, pour exploiter pleinement son débit, il est nécessaire de réduire la latence du réseau, en rapprochant l’endroit où les données sont traitées de l’utilisateur final. Ainsi, grâce à l’Edge Computing, de nombreux secteurs tels que le transport, l’industrie, la santé, ou encore le commerce de détail, peuvent tirer parti des avantages de l’automatisation, de la réalité virtuelle ou de la cybersécurité.

Selon une étude PwC, les entreprises du transport public qui ont adopté le Edge Computing ont réduit le temps d’attente des passagers de 30 % et amélioré le niveau du service grâce au paiement intelligent et à la vidéo surveillance en direct. Dans le cas de la production industrielle, l’analyse des données en temps réel permet de construire des usines plus intelligentes, où les machines sont capables d’anticiper d’éventuels problèmes et de planifier elles-mêmes les interventions de maintenance.

Un vecteur du développement durable

Aujourd’hui, il est essentiel que toute nouvelle avancée technologique contribue à la lutte contre le changement climatique et à la protection de l’environnement. En effet, le « progrès » ne peut s’entendre qu’au regard de ces enjeux.

Là encore, la combinaison du Edge Computing et de la 5G donnera naissance à des solutions beaucoup moins énergivores en rendant la production et la distribution plus efficaces et plus respectueuses de l’environnement. Cette alliance technologique pourra alors jouer un rôle clé dans les projets de neutralité carbone.

Il sera par exemple possible d’analyser en temps réel les données sur la santé des arbres, pour contribuer à la préservation des forêts et alerter en cas de danger dû à la pollution, aux maladies ou à une pénurie d’eau. Par ailleurs, alors que le nombre de voitures dans le monde devrait atteindre 2 milliards d’ici 2040 (selon le World Economic Forum), le Edge aide déjà à optimiser les flux de circulation et à réduire les temps de trajets, avec un gain potentiel de 30 min par jour (étude McKinsey).

En améliorant la communication entre les fournisseurs et les clients, il est aussi envisageable de créer des plateformes qui fournissent des prévisions exactes sur la demande d’énergie, ainsi qu’un service moins cher et plus fiable. Analyser les données à la périphérie signifie également que les entreprises peuvent prévenir les problèmes plus facilement, déployer les ressources en temps réel et optimiser le réseau.

Comment tirer parti du potentiel des technologies Edge ?

Véritable révolution en ce qui concerne le traitement des données, le Edge Computing offre des opportunités de taille à toute organisation cherchant des vecteurs de croissance et de développement durable. Pour utiliser tout le potentiel de cette technologie, les gouvernements, les industriels et tout autre secteur d’activité, public et privé, devront développer des infrastructures évolutives, capables de gérer des grands volumes de données et des informations complexes, en se basant sur les avantages du Edge, de la 5G et de l’IoT (Internet of Things).

La mise en place d’une infrastructure évolutive et fiable pour traiter d’énormes volumes de données et leur complexité nécessitera le développement de nouvelles approches pour concilier transparence, confiance et sécurité et entrainera des investissements qui favoriseront les synergies entre les secteurs public et privé.

___________________

Par Sébastien Verger, CTO chez Dell Technologies