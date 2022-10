Démarrer petit et s’étendre en fonction des besoins et des contraintes soit en interne soit dans le cloud. Telle est la philosophie du nouveau petit serveur HCI de Dell basé sur Azure Stack.

Lorsqu’on associe DELL et systèmes hyperconvergés (HCI) on pense de prime abord à VxRail et à VMware. Pourtant, le constructeur ne joue pas une carte unique sur ce sujet. Et ces dernières années, Dell s’est montré l’un des partenaires les plus actifs autour des technologies d’hyperconvergence de Microsoft avec ses solutions Azure Stack HCI.

Le constructeur a annoncé cette semaine une nouvelle solution étonnante à plus d’un titre. D’abord par son format « mini » en serveur 1U plutôt rare dans l’univers HCI. Ensuite par son déploiement qui démarre avec un nœud unique, là encore une option peu commune.

Le « Dell EMC Integrated System for Microsoft Azure Stack HCI » est un système hyperconvergé hautement intégré qui peut embarquer jusqu’à 24 disques SSD et 4 To de RAM. Il est animé par deux processeurs Intel Xeon Scalable (série Ice Lake EP). Il est aussi possible d’y adjoindre des GPU (NVidia A30 ou A2) pour notamment répondre à des besoins AI/ML.

Le système est pensé pour permettre une modernisation de l’IT dans un esprit « cloud hybride » grâce à sa forte intégration avec l’univers Azure. Le concept même d’un tel système s’inscrit complètement dans la philosophie de l’hyperconvergence moderne : démarrer petit (avec un système 1U) et monter en puissance soit par l’adjonction de nouveaux nœuds Dell soit en s’appuyant sur le cloud de Microsoft. L’administration s’effectue de façon centralisée au travers de la console Azure Arc, véritable poste de pilotage d’un monde hybride.

Dell propose donc ici un système qui vise principalement les petites entreprises et qui se démarque clairement des autres offres HCI du marché en proposant une modernisation de l’IT par l’univers Microsoft. Décidément, l’ère de Windows Small Business Server paraît désormais bien lointaine et appartenir à une toute autre époque de l’informatique…

