« Les données sont précieuses et subsisteront plus longtemps que les systèmes eux-mêmes », a déclaré Tim Berners-Lee, inventeur du Web. Aujourd’hui, les données sont plus diversifiées que jamais et sont désormais générées, traitées et stockées en différents lieux, permettant aux entreprises de toute taille de se positionner comme acteurs du numérique. Pour gérer cette volumétrie et cette diversité, le stockage s’est réinventé par le logiciel. Quels sont les atouts du Stockage Software-Defined ?

D’après le dernier Worldwide Semi-annual Enterprise Infrastructure Tracker d’IDC, les solutions de stockage et les serveurs qui permettent l’exploitation de la donnée, ont totalisé 6,3 milliards de dollars d’investissements au cours du premier semestre 2022. Dans ce domaine l’innovation s’accélère, mais la plupart des organisations peine à suivre le rythme effréné de la croissance du volume d’informations à traiter. Ce qui nous amène à la question suivante : quelles sont les principales stratégies de stockage des données qui permettraient de valoriser au maximum ce capital ?

Tout d’abord, il est important pour les entreprises de maintenir régulièrement à jour leur systèmes de stockage et de s’adapter à l’augmentation du volume de données en remplaçant les infrastructures vieillissantes plus susceptibles de connaître des défaillances entraînant des pannes ou des interruptions de service. Une infrastructure de stockage moderne peut également réduire les silos de données et simplifier la gestion des données non structurées. De plus, elle intègre fréquemment des fonctions avancées de protection, qui permettent de garantir la sécurité sur site. Le chiffrement ajoute une couche supplémentaire de protection, améliorant la sécurité et atténuant les risques de perte.

Deuxièmement, si nous examinons les besoins technologiques actuels, l’architecture et la consommation du stockage continueront d’être définies par logiciel et les frontières entre le stockage et les serveurs continueront de s’estomper. Avec l’essor des applications de nouvelle génération, portées par des tendances telles que le Big Data et l’Internet des Objets (IoT), les entreprises se tournent vers les solutions de stockage software-defined pour gagner en agilité, en résilience, en évolutivité et en rentabilité. Cette approche de l’architecture de stockage utilise une couche logicielle pour le provisionnement, l’orchestration et la gestion de la capacité de stockage physique des données sur des serveurs standard. En dissociant les logiciels de gestion du stockage du matériel, les solutions définies par logiciel permettent d’acquérir indépendamment le matériel et les logiciels, au lieu de verrouiller les organisations avec des plateformes propriétaires.

Sur le terrain, les entreprises préfèrent renforcer la flexibilité de leurs réseaux SAN traditionnels, en rapprochant autant que possible le calcul du stockage pour gérer des charges de travail orientées données et réduire la complexité opérationnelle. Cela tient au fait que les approches définies par logiciel combinent des composants matériels et protocoles standard avec des logiciels, pour mettre en commun et gérer les ressources au sein de datacenters modernes. Pour les entreprises qui ont besoin d’une évolutivité rapide et indépendante du stockage et du calcul ou qui doivent consolider plusieurs charges de travail polyvalentes ou hautes performances, l’infrastructure définie par logiciel (SDI) se positionne comme une alternative viable aux SAN traditionnels et à l’infrastructure hyperconvergée (HCI) pour certaines charges de travail.

Mais il convient de tenir compte de certains aspects critiques lors de la sélection d’une plateforme définie par logiciel, qui doit combiner les caractéristiques suivantes :

* Une flexibilité et une évolutivité qui permettent de choisir l’environnement le mieux adapté aux différentes exigences applicatives et de consolider les charges de travail d’applications mixtes sur une infrastructure partagée ;

* Une approche alliant simplicité et automatisation pour améliorer les opérations informatiques et la gestion du cycle de vie, tout en atténuant l’impact des défaillances et en éliminant les frais liés à la gestion du stockage ;

* Des performances poussées et une disponibilité élevée afin d’offrir des performances de pointe pour les applications d’entreprise, notamment les bases de données haute performance, les analyses big data et les charges de travail IA / ML ;

* Un écosystème de solutions riche, optimisé et validé pour un large éventail de charges de travail, qui met à disposition de manière transparente divers outils de gestion de conteneurs et d’automatisation du Cloud, afin d’optimiser l’agilité informatique.

Grâce à l’architecture définie par logiciel, les migrations de données deviennent plus simples et moins coûteuses. Pour les organisations, cela se traduit par une meilleure exécution des activités, des opportunités de revenus maximisées et des équipes plus productives.

A l’ère des données, il est plus que jamais essentiel de disposer d’une base agile et flexible pour l’infrastructure informatique. Grâce à une technologie d’infrastructure de stockage avancée, les entreprises peuvent désormais exploiter le potentiel des logiciels et s’adapter au changement, tout en obtenant des résultats informatiques cohérents et prévisibles qui leur permettent d’avancer.

Par Arnaud Tassin, Field Marketing Manager Stockage chez Dell Technologies

