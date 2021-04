IBM réinvente son approche du stockage pour un monde régi par Kubernetes et les Containers. Sa nouvelle solution de « Software Defined Storage » est pensée pour cet univers.

IBM ne s’est pas étendu sur son activité stockage lors de l’annonce de ses résultats pour le premier trimestre 2021. Les résultats n’étaient apparemment pas à la hauteur des attentes alors que l’entreprise comptait beaucoup sur sa nouvelle baie FlashSystem 5200. Pour autant, Big Blue ne baisse pas les bras sur ce secteur et tente une nouvelle offensive s’appuyant sur ses solutions IBM Spectrum (autrefois connues sous le nom de Elastic Storage Systems ).

Pour l’éditeur, les services de stockage doivent eux aussi passer à la mode des containers s’ils veulent servir au mieux les workloads « cloud-native » et les approches cloud hybrides.

D’où l’idée de lancer une nouvelle solution de stockage défini par logiciel entièrement présentée sous forme de containers et spécialement optimisée pour Kubernetes et plus exactement pour sa distribution Red Hat, OpenShift.

IBM Spectrum Fusion combine les services de stockage Fichier/Objet et gestion de données non structurées d’IBM Spectrum Scale, les services de gestion des métadonnées d’IBM Spectrum Discover et les fonctions de protection de données d’IBM Spectrum Protect Plus.

Même si la solution est avant tout logicielle et concrétisée sous forme de containers, elle sera d’abord déployée sous forme d’une appliance hyperconvergée : IBM Spectrum Fusion HCI.

Cette dernière se concrétise sous forme d’un rack 42U doté de base de six nœuds 1U x86 et extensible à 20 nœuds offrant jusqu’à 7,68 To de stockage NVMe chacun.

Avec cette approche HCI et cette nouvelle solution IBM veut offrir aux entreprises une approche simple et moins complexe pour accéder aux données de manière transparente au sein du datacenter, à la périphérie (Edge) et dans les environnements Cloud hybride alors que ces infrastructures reposent de plus en plus sur des développements « cloud-native » à base de containers.

Une distribution « 100% logicielle » sera également proposée à partir de 2022.

« Il est clair que pour concevoir, déployer et gérer des applications, il faut des capacités avancées qui aident à fournir une disponibilité rapide des données dans toute l’entreprise, de la périphérie au datacenter en passant par le Cloud » explique Denis Kennelly, General Manager, IBM Storage Systems. « Ce n’est pas aussi facile qu’il n’y paraît, mais cela commence par la mise en place d’une couche de données de base, d’une architecture d’information conteneurisée et d’une infrastructure de stockage adaptée. »