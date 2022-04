Jeune pousse de l’univers du stockage, Vast Data connaît une croissance spectaculaire avec ses baies Full-Flash conçues pour l’ère « exabyte ». Il est vrai que ce constructeur est passé maître dans la gestion et la protection de volumétrie massive des fichiers et objets.

Ces dernières années le monde du stockage a été profondément révolutionné par des startups qui ont tout changé. Nutanix, Cohesity, Pure Storage, Nimble… La « disruption » a fait de ces jeunes entreprises des acteurs majeurs de l’informatique d’entreprise.

Le dernier « disrupteur » en date se nomme Vast Data. Née en 2019, VAST s’est rapidement construit une solide réputation pour devenir la startup d’infrastructure à la croissance la plus rapide de l’histoire de l’informatique. Après juste 3 années de commercialisation, Vast affiche déjà un chiffre d’affaires de près de 300 millions de dollars et une marge brute de 90 %. La start-up a vu son chiffre d’affaires multiplié par 3,8 par rapport à l’année précédente. Sa force ? Être partie d’une feuille blanche pour créer une infrastructure de stockage réellement adaptée aux workloads IA et au stockage hyperscale.

Renen Hallak, son CEO et fondateur, est notre « Grand Témoin ». Avec Guy Hervier, il revient sur les technologies innovantes qui différencient Vast Data, sur les perspectives de l’entreprise, sur le marché et sur son arrivée en Europe et en France.



