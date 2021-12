En intégrant de nouveaux disques SSD ultra-capacitifs d’Intel, VAST Data veut doubler la capacité de ses baies « fichiers et objets » Universal Storage. Mais le fabricant en profite également pour innover afin de réduire leur consommation électrique.

VAST Data n’est sans doute pas l’acteur du stockage le plus connu du marché. Mais cette jeune pousse de l’univers Flash connaît une spectaculaire croissance et s’est officiellement attaquée au marché européen depuis le début de l’année 2021. Son terrain de prédilection, les baies haut de gamme pour gérer fichiers et objets à l’ère du stockage « Exabytes ».

Tout comme Pure Storage et NetApp, VAST Data profite aussi de cette fin d’année pour faire des annonces concernant des baies haut de gamme Full Flash.

Comme son nom le laisse entendre, ce jeune constructeur de baies a prôné dès ses débuts un monde IT sans disque dur (« the all silicon datacentre ») et cherché à offrir des baies permettant aux entreprises de s’abstenir des disques rotatifs capacitifs même pour du stockage massif de données.

Et alors que l’univers des bons vieux disques durs tente de survivre avec de nouveaux modèles 20 To (chez Seagate notamment), Intel est venu renforcer la vision de VAST Data en annonçant des disques SSD NVMe de 30 To (exploitant la technologie Quad Level Cell – QLC).

VAST Data annonce déjà le support de ces nouveaux SSD qui lui permettent de doubler la densité de ses solutions Universal Storage pour atteindre les 1.350 To (1,3 Po) de capacité brute. Les nouveaux disques 30 To peuvent être intégrés aux systèmes VAST Data actuels et mixés aux disques SSD de 15 To jusqu’ici utilisés.

Selon le fabricant, « non seulement les nouveaux disques durs SSD 30 To d’Intel dépassent la capacité maximale de 20 To d’un disque dur, mais chaque SSD occupe l’espace d’un disque de 2,5 pouces, alors que ces disques durs de 20 To sont au format 3,5 pouces. Ainsi une capacité de 1,3 Po nécessite 68 disques durs dans des racks de 4 à 5 unités (5U), alors qu’il suffit d’une unité 2U contenant 44 disques SSD pour atteindre la même capacité de stockage ! ».

Les entreprises gagnent donc en capacité de stockage et en densité dans les armoires, mais également en consommation énergétique. D’autant que VAST Data annonce parallèlement une nouvelle percée dans ce domaine : Universal Power Control. Cette nouvelle fonctionnalité contrôle de façon intelligente les processeurs au cœur du contrôleur de la baie pour réduire jusqu’à 33% le niveau de puissance maximal lorsque la puissance réclamée par le système atteint une limite donnée. Autrement dit, VAST Data va intégrer une gestion plus intelligente de la consommation de puissance de ses contrôleurs.

Un besoin rendu fondamental par l’usage de disques de très haute capacité. En effet, lorsqu’un élément tombe en rade et doit être reconstitué, cela entraîne une importante surcharge au système qui pose différents problèmes notamment en matière de pertes d’information et d’indisponibilité (que l’architecture VAST Data permet d’adresser, c’est sa spécialité) mais aussi en matière de consommation d’énergie. Même si bien sûr, reconstituer un disque SSD de 30 To s’avère bien plus rapide que de reconstituer un disque dur de 20 To. Par ailleurs, ces hautes capacités invitent aussi les constructeurs à repenser la gestion électrique des disques.

« La méthode employée par Universal Power Control est simple mais est uniquement rendue possible par l’architecture désagrégée où tout est partagé qui sert de fondation à VastOS » explique le fabricant. « Tout comme les disques durs puisent plus de puissance lorsqu’ils déplacent leur tête, les disques SSD tirent beaucoup plus de puissance lorsqu’ils réalisent des écritures de données que lorsqu’ils réalisent des lectures. Le cycle d’écriture/effacement utilise simplement plus de puissance que le traitement des lectures. Avec Universal Power Control, lorsque la puissance tirée par le système atteint la limite de puissance fixée, le système commence à réduire le nombre de serveurs CNodes actifs, ce qui réduit la vitesse à laquelle le système écrit les données. Une telle approche serait impossible avec des architectures de stockage direct sans partage qui associent étroitement les processeurs avec les périphériques de stockage ».

Et le fabriquant d’expliquer qu’en fonctionnant à seulement 500W par Pétaoctets, ses baies avec la fonction Universal Power Control se montrent 11 fois plus efficientes en consommation électrique qu’une baie Dell PowerScale A300 et 9 fois plus efficientes qu’une baie Pure FlashBlade tout en se montrant 5 fois plus denses que ces deux baies concurrentes.