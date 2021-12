Avec sa nouvelle baie full flash AFF-A900, NetApp répond aux besoins toujours croissants de performance imposés par l’explosion des volumétries et les nouveaux workloads comme l’IA.

Décidément, les fournisseurs de baies de stockage semblent très focalisés sur leur haut de gamme en cette fin d’année. Après Pure Storage et sa nouvelle baie « FlashArray//XL », c’est au tour de NetApp de proposer une nouvelle baie « all-flash » destinée aux besoins les plus critiques.

La baie AFF A900 est présentée comme la remplaçante de l’AFF A700 dont elle reprend le châssis 8U. Selon le constructeur, cette nouvelle baie ‘full flash’ offre aux organisations « les performances les plus élevées pour accélérer leurs besoins en bases de données et applications d’entreprise critiques, la sécurité et la fiabilité pour maintenir les données client hautement disponibles et sécurisées, ainsi que la simplicité et la flexibilité dont les organisations agiles ont besoin ».

Plus en détail, la baie A900 délivre 14,4 millions d’IOPS soit une augmentation de 50% par rapport à la génération A700 et une latence très faible de l’ordre des 100µs. La capacité maximale de stockage effectif n’évolue pas et « plafonne » à 702 Péta-octets. Elle propose jusqu’à 32 ports 100 Gigabit Ethernet et 20 slots d’extension PCIe. Autre amélioration notable sur la A700, cette A900 supporte nativement les protocoles NVMe/TCP et NVMe/FC (en plus des traditionnels FC, iSCSI, NFS, pNFS, CIFS/SMB et Amazon S3).

On regrettera cependant que NetApp ne précise pas dans sa fiche technique la version PCIe supportée (alors que la nouvelle baie Pure FlashArray//XL introduit le PCIe 4) et que les 64 ports Fibre Channel embarqués restent limités à 32 Gbits/sec (là où la Pure //XL introduit le support du 64 Gbit/sec).

Grâce à son logiciel NetApp ONTAP Enterprise Edition (version 9.10.1 RC2), cette baie se montre très universelle avec un fonctionnement unifié SAN, NAS, Objet (S3) et NVME-oF. Elle offre ainsi une flexibilité maximale et s’adapte à tous les besoins de stockage. D’autant qu’elle bénéficie aussi des fonctionnalités de tiering automatique vers le cloud proposées par ONTAP.

Bien évidemment, elle embarque également les dernières fonctionnalités de protection des données d’ONTAP (telles que SnapMirror avec sa réplication on-prem comme dans le cloud) y compris les défenses optionnelles anti-ransomwares avec leurs technologies de prédiction et de récupération post-attaque.

NetApp reste très discrète sur les processeurs qui animent cette baie. Les gains de performance suggèrent un passage à des processeurs Intel Xeon Scalable de 3ème génération mais aucune information n’a filtré à ce sujet. Comme pour la baie AFF-A700, la A900 bénéficie d’un double contrôleur actif-actif. L’information est d’autant plus intéressante que l’A900 n’est pas uniquement proposée sous forme de nouvelle baie mais également sous forme d’extension pour les clients A700 existants. Grâce à cette conception double contrôleur, la mise à niveau dans le chassis A700 peut se faire sans interruption !