Plus d’un an après la séparation de Dell et VMware (ce dernier étant sur le point d’être racheté par Broadcom), Stéphane Huet, PDG de Dell Technologies France, est l’invité de semaine de Guy Hervier pour faire un point sur les évolutions de son entreprise, sur ses nouvelles priorités et sur les nouvelles tendances du marché IT.

En 2022, 86% des entreprises ont été victimes d’une cyberattaque. La Cyber-résilience est un sujet phare pour toutes les entreprises. Mais ce n’est pas le seul défi. Face aux contraintes du cloud de confiance et à la sensibilité de certaines données, nombre d’entreprises ont pris conscience que le tout cloud public n’était pas une solution pour elles. Dès lors, elles réinvestissent dans leurs infrastructures « on-prem » mais veulent y retrouver la flexibilité de paiement et d’usage du cloud au travers d’offres « Hardware as Service » et « Infrastructures en pay-as-you-go » comme Dell APEX.

Avec Stéphane Huet, PDG De Dell Technologies, Guy Hervier revient sur les défis qui attendent les DSI en 2023. Ils évoquent également la conséquence de la scission de VMware, la volonté de Dell de réduire sa dépendance aux usines chinoises, et l’avenir à moyen terme de l’informatique quantique.

