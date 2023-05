Dell poursuit l’extension d’APEX, sa vision « IT as a Service », pour l’étendre au multicloud mais aussi au PC. Le constructeur lance ainsi « Apex Storage for Public Cloud » disponible dès maintenant sur AWS et prochainement sur Azure ainsi que « Apex PC-as-a-Service », du PC en souscription.

Tous les constructeurs adoptent désormais des approches ITaaS (IT as a Service) consistant à offrir les principaux atouts de flexibilité et de capacité d’innovation du Cloud Public aux ressources IT de l’entreprise qu’elles soient sur site, dans des clouds ou à l’Edge. Chez HPE, cette stratégie – qui consiste finalement à commercialiser ses offres matérielles sous forme de services – se nomme GreenLake. Chez Lenovo, elle s’appelle TruScale. Chez Dell, cette stratégie porte le nom d’APEX et son champ d’application ne cesse de s’étendre pour couvrir les différentes formes et besoins de stockage, les serveurs, le réseau, l’hyperconvergence, mais aussi les PC, Kubernetes, le cloud privé, le cloud hybride, en proposant différents assemblages « matériels et infrastructures » sous forme de service.

Né avec l’idée de proposer des ressources IT « on-prem », donc sur site, payées mensuellement à l’utilisation, la vision APEX s’est étendue dans toutes les directions pour s’appliquer à tous les cas d’usages y compris hors site, à travers les clouds managés et désormais même les clouds publics. Avec la volonté de rendre cette distribution des ressources – éventuellement répartie à travers plusieurs clouds – cohérente et unifiée au travers d’interfaces et consoles Dell.

À l’occasion de Dell World 2023 qui s’est ouvert hier, Dell a continué d’étendre son portfolio APEX en proposant ses solutions de stockage dans les clouds publics sous formule APEX, en ajoutant un nouveau volet bare-metal dénommé « APEX Compute » mais aussi en officialisant une véritable offre « PC-as-a-Service » avec support intégré et engagement variable de 1 à 5 ans.

Dell APEX Storage s’étend au Cloud Public

C’est probablement l’annonce la plus importante de ce Dell World mais aussi celle la plus attendue par les DSI. Dell concrétise son projet Alpine en proposant de retrouver la performance et les fonctionnalités avancées de ses solutions de stockage dans les clouds publics au travers d’un abonnement APEX et d’une gestion unifiée. Dell APEX Storage for Public Cloud étant l’offre de « stockage as a service » de Dell, avec ses offres en mode Blocks et en mode Fichiers, aux deux principaux Cloud publics.

Dell offrait déjà de la Data Protection à la sauce APEX (Dell APEX Protection Storage for Public Cloud) dans les clouds publics (le constructeur affirme ainsi protéger 17 Exaoctets de données pour 1 700 clients dans AWS, Azure et autres clouds via cette offre).

Désormais, ses clients pourront également retrouver dans AWS (dès aujourd’hui) et dans Azure (prochainement), ses offres de stockage. « Dell APEX Block Storage for AWS, Dell APEX Block Storage for Microsoft Azure et Dell APEX File Storage for AWS associent les performances de stockage, l’évolutivité et la cyber-résilience des offres Dell à l’économie et aux services du cloud public, tels que l’analytique et l’IA. Les organisations peuvent affiner leurs stratégies cloud en fonction de leurs besoins et optimiser les compétences existantes grâce à une mobilité avancée des données et à une gestion plus cohérente entre le stockage Dell sur site et les clouds publics. Cette approche évite de devoir remanier les applications et former à nouveau les IT » explique Dell dans sa présentation.

L’offre s’accompagne d’une nouvelle console de gestion dénommée Dell APEX Navigator for Multicloud Storage . Cette console Cloud centralise, simplifie et sécurise les offres APEX Storage en mode blocs ou fichiers que ce soit sur site, sur AWS ou sur Azure. Elle promet de simplifier les configurations, d’automatiser les déploiements, de fluidifier la mobilité des données entre les environnements sur site et cloud public et d’offrir une surveillance unifiée. « Les entreprises peuvent ainsi gérer leur parc multicloud de manière cohérente et sécurisée à l’échelle, en optimisant le placement des charges de travail en fonction des besoins » explique Dell.

Des Cloud Platforms en mode APEX

La vision APEX n’a jamais été uniquement limitée à la fourniture de matériels sous forme de services mais plutôt portée par l’idée de solutions as a service en combinant matériels, logiciels et services.

Aujourd’hui Dell étend cette vision pour proposer des plateformes hybrides en version APEX combinant les serveurs (PowerEdge) et solutions de stockage (PowerFlex) de Dell, les solutions d’administration et d’orchestration de Dell et une « Stack Cloud ». L’offre est déclinée en version VMware vSphere, en version Red Hat OpenShift et en version Microsoft Azure.

Dell APEX Cloud Platform for VMware dérive de Dell APEX Private Cloud et Dell APEX Hybrid Cloud en s’appuyant une nouvelle fois sur vSphere et la stack Cloud hybride de VMware. « Il s’agit de notre plateforme cloud spécialement conçue pour les environnements virtualisés VMware », explique Chuck Whitten, le COO de Dell. Selon lui, c’est la solution parfaite « pour les clients qui cherchent à déplacer et à faire évoluer les workloads entre le cloud public et les environnements sur site en s’appuyant sur leurs compétences VMware existantes ».

Dell APEX Cloud Platform for Red Hat OpenShift combine, selon Chuck Whitten, « l’infrastructure et l’automatisation de pointe de Dell avec l’écosystème Kubernetes et containers de Red Hat ». Selon Dell, la solution simplifie le développement et la gestion d’applications basées sur des conteneurs, quel que soit l’endroit où les applications sont développées et déployées, grâce à l’intégration logicielle et à l’automatisation de la stack OpenShift. La solution permet d’exécuter des conteneurs et des machines virtuelles côte à côte, nativement au sein de Kubernetes, avec une expérience unifiée pour une grande variété de charges de travail y compris celles nécessitant l’usage de GPU.

Et puisqu’on est dans l’univers Kubernetes, signalons que Dell a aussi présenté à Dell World 2023 sa vision des services de stockage réinventés pour Kubernetes, un sujet « hot » du moment puisqu’il était aussi au cœur des annonces de Nutanix .NEXT 2023 . Dell a ainsi annoncé Dell APEX Navigator for Kubernetes, une solution SaaS qui simplifie la gestion du stockage Kubernetes, en apportant des services de données avancés, tels que la réplication des données, la mobilité et l’observabilité des applications, aux conteneurs « avec des modules de stockage de conteneurs Dell facilement déployés et gérés ». Une solution qui fait écho à Nutanix Data Services for Kubernetes.

Enfin, Dell Cloud Platform for Microsoft Azure propose une forte intégration logicielle et matérielle pour proposer une plateforme de modernisation des applications hybride reposant sur le socle hyperconvergé Azure Stack HCI (hébergé sur des serveurs PowerEdge et baies PowerFlex), les services cloud Azure et la plateforme de gestion des scénarios hybrides Azure Arc. Avec une telle offre intégrée en mode ‘as a service’, « Microsoft et Dell simplifient la gestion des clouds hybrides grâce à une solution qui offre aux clients des opérations cohérentes entre le nuage public Azure et leurs environnements sur site et Edge » explique Bernardo Caldas, vice-président d’entreprise, Azure Edge PM chez Microsoft. Objectif affiché : « permettre aux entreprises de choisir en toute liberté « quand, où et comment ils exécutent leurs workloads – que ce soit dans le cloud public, sur site, à l’Edge et au-delà – en se laissant dicter par les besoins propres à leur entreprise » assure Chuck Whitten. Pour Satya Nadella, le CEO de Microsoft, ce partenariat est une véritable avancée technologique. « Ce que nos clients veulent vraiment, c’est la continuité entre l’Edge et le cloud public », constate-t-il. « Cette technologie commune reprend vraiment toute l’innovation et l’excellence opérationnelle de Dell, ainsi que certaines de ses technologies. Nous les avons rassemblées pour que tous les Workloads sensibles des secteurs privé et public puissent désormais avoir la possibilité de se déployer où ils le veulent, avec la même transparence et la même interface de gestion ».

Des serveurs et des PC « as a service »

Parallèlement, Dell poursuit l’extension de son portfolio APEX de ressources IT « sur site » avec deux nouvelles offres. La première se focalise sur les serveurs « bare-metal », la seconde sur les PC des collaborateurs.

Dell APEX Compute permet aux entreprises de disposer de ressources informatiques bare metal évolutives et sécurisées à placer dans leur datacenter, dans un environnement Edge ou dans un datacenter de colocation avec un financement sous forme d’abonnement mensuel prévisible. L’offre se décline avec différents CPU et GPU tout en laissant le choix de l’hyperviseur ou du système d’exploitation.

Dell APEX PC-as-a-Service (PCaaS) veut simplifier l’informatique au quotidien en permettant aux entreprises de déployer les dernières technologies client à des coûts prévisibles grâce à une formule par abonnement tout en libérant du capital pour investir dans des expériences modernes pour les collaborateurs. Les entreprises peuvent personnaliser les offres APEX PCaaS sur l’ensemble du portefeuille PC du constructeur, en y intégrant les périphériques, les logiciels et les services, avec des durées flexibles allant d’un à cinq ans et une évolution à la hausse ou à la baisse des abonnements en fonction de l’évolution des besoins.

Selon Dell, les premiers clients ayant adopté Dell APEX PCaaS en avance de phase ont constaté une réduction de 50 % des appels au service d’assistance, une réduction de 30 % des coûts d’assistance et une réduction de 50 % du temps consacré à l’intégration des appareils des employés.

À lire également :