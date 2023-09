L’automatisation est souvent présentée comme la panacée pour tous les maux des DSI et des infrastructures IT. Mais attention, ce n’est pas une baguette magique. Les enjeux sont multiples et complexes…

Les enjeux liés à l’automatisation des processus informatiques sont au centre des discussions sur l’avenir du travail. De nombreuses entreprises reconnaissent les différents bénéfices tels qu’une meilleure productivité des collaborateurs ou un environnement plus propice à l’innovation.

Cependant, certaines appréhensions subsistent et peuvent freiner, voire entraver son adoption : le retour sur investissement sera-t-il à la hauteur des attentes ? L’automatisation est-elle un risque pour les emplois ?

Et pourtant, l’automatisation qui inclut notamment l’apprentissage automatique, l’intelligence artificielle et l’analyse prédictive des données peut constituer un moteur d’accélération de l’innovation. Les équipes IT ne s’occupent plus de la gestion des tâches répétitives et peuvent ainsi consacrer leur temps à des projets à forte valeur ajoutée.

L’automatisation : moteur d’innovation et d’efficacité

L’automatisation complète du cycle de vie des serveurs – du déploiement initial à la mise au rebut – en est l’exemple concret. Elle permet d’optimiser considérablement l’efficacité et la productivité, tout en réduisant les erreurs humaines. En libérant du temps précédemment consacré aux tâches de gestion récurrentes, l’organisation devient plus efficiente et la réduction des opérations IT non seulement optimise les capacités de calcul et la réactivité du système, mais également la fiabilise. Les applications gourmandes en données augmentent les charges de travail et exigent plus de rapidité et d’efficacité dans la prise de décision. L’automatisation de services réguliers comme les mises à jour et les correctifs prolongent le cycle de vie du serveur, continue de générer de la valeur et permet aux équipes IT de faire face à une demande croissante : volumétrie de données à stocker, traiter, protéger, applications à déployer, superviser.

Les entreprises qui automatisent leur infrastructure IT bénéficient d’une sécurité optimisée et de dépenses d’exploitation réduites sur le long terme. La mise en place d’une résilience proactive est possible et l’automatisation permet d’assurer la sécurité des données et des réseaux, en déployant plusieurs couches de défense qui travaillent en synergie pour repousser les cybercriminels, tout en apportant une efficacité accrue et une agilité au système d’information.

Une infrastructure moderne pour valoriser le travail des équipes IT

Les systèmes informatiques intelligents peuvent travailler de manière conjointe ou indépendante, ce qui favorise une transformation digitale rapide, un haut niveau de productivité et de développement. Et ce, en particulier avec les infrastructures automatisées as a Service (IaaS) et as a Code (IaC) : les équipes informatiques sont en capacité d’ajouter, moduler et gérer leur infrastructure, et d’en déléguer la consommation jusqu’aux équipes de développement.

Selon une enquête d’IDC, remplacer les serveurs au moment le plus adéquat permet de réduire les coûts d’exploitation annuels de 339 000 € et de générer près de 11 950 000 € de revenus additionnels par an. Car, en revanche, les entreprises qui ne mettent pas à niveau leur infrastructure peuvent subir une augmentation de plus de 162 % d’interruptions non planifiées et des risques additionnels (notamment de Cyber sécurité, comme le dernier en date touchant les processeurs Intel de générations 6 à 11 et AMD), et réduire d’autant leur efficacité opérationnelle vis-à-vis des métiers, et subir l’impact de perte de revenu associé du fait de la non-disponibilité des systèmes informatiques critiques pour les métiers (prise de commandes, sites en ligne, logistique, fabrication…).

L’innovation et l’automatisation commencent dès les couches d’infrastructures, et se donner la capacité de pouvoir les faire évoluer est essentielle.

La valorisation des données pour plus d’agilité

Dans une économie digitale extrêmement dynamique, il est indispensable que les organisations puissent moderniser et automatiser leur infrastructure IT afin de tirer pleinement parti des volumes conséquents de données et d’extraire les informations les plus pertinents. Ces informations basées sur les données permettent aux entreprises de prendre des décisions en parfaite adéquation avec leurs objectifs en termes d’innovation, d’expérience client, de sécurité et de fiabilité.

Grâce à une approche d’automatisation intelligente, les services IT peuvent traiter un plus grand nombre de demandes liées à l’innovation. Cela permet de se libérer des complexités quotidiennes et de se concentrer sur des initiatives stimulantes pour l’entreprise. Avec la mise en place des bons outils et processus, l’automatisation se traduit par une amélioration de l’efficacité opérationnelle, une réduction des coûts, une accélération des délais de livraison, une amélioration de la qualité des services et une sécurité accrue. Des atouts qui devraient inciter les organisations à automatiser leur infrastructure, afin de rester compétitives dans un monde en constante évolution.

____________________________

Par Eric Bezille, CTO chez Dell Technologies

À lire également :