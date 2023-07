Le numérique façonne nos modes de communication, d’échange, de travail et de divertissement. Mais sans connectivité, sans réseau, ce potentiel ne peut s’exprimer. Confrontées à des défis considérables pour gérer leur infrastructure, les entreprises ont adopté le SD-WAN et le SASE. Mais pour masquer leur complexité, une automatisation intégrée s’impose.

Depuis quelques années, une accélération du développement de l’infrastructure numérique façonne notre société de manière considérable en bouleversant notre manière de communiquer, d’échanger, de travailler et de nous divertir. Le potentiel de cet univers numérique est sans limite pour des milliards d’individus. Il propose une vie plus facile, mais aussi plus productive. Cependant tout n’est pas aussi simple. En apportant tant de bonnes choses, l’infrastructure numérique ouvre également la porte à de nouveaux défis pour les entreprises et les organisations. Son développement pose des aléas complexes avec l’addition permanente et nécessaire de nouvelles technologies. Cette complexité de son architecture technique rend difficile sa gestion, sa maintenance et son usage.

Automatisation et SD-WAN

Le développement des solutions SD-WAN (Software-Defined Wide Area Networking) et SASE (Secure Access Service Edge) a transformé l’approche des entreprises dans la gestion de leurs services réseau en apportant une agilité, une évolutivité et une sécurité accrues.

Pour exploiter pleinement le potentiel du SD-WAN/SASE, l’automatisation s’est imposée comme un élément crucial en optimisant les opérations et en permettant une gestion transparente à travers les solutions de plusieurs fournisseurs.

A l’origine, l’automatisation intégrée fait référence à l’intégration des capacités « de mécanisation » directement dans l’architecture et le cadre des solutions SD-WAN/SASE. Plutôt que de s’appuyer sur des outils ou des scripts d’automatisation post-déploiement, l’automatisation intègre l’automatisation au cœur de la solution. Cette approche permet aux organisations de réaliser un provisionnement, une configuration et une gestion efficaces du réseau à travers diverses solutions de fournisseurs, en éliminant les complexités associées aux tâches manuelles.

Une solution et une approche aux avantages multiples

Elle permet également de renforcer la sécurité des solutions SD-WAN/SASE. Les politiques et protocoles de sécurité peuvent être automatisés et appliqués de manière cohérente sur tous les appareils du réseau, garantissant ainsi un cadre de sécurité unifié et solide. Si un problème est détecté, la technologie peut être utilisée pour le résoudre automatiquement. Elle permet le déploiement rapide de mises à jour de sécurité, de correctifs et de flux d’informations sur les menaces, minimisant ainsi le risque de vulnérabilités. En outre, l’automatisation permet de détecter les incidents de sécurité et d’y répondre en temps réel, afin d’atténuer les menaces potentielles de manière rapide et efficace.

Cette approche simplifie le processus de provisionnement des ressources dans les solutions SD-WAN/SASE. Au lieu de configurer manuellement chaque appareil du réseau, les cadres d’automatisation fournissent des modèles et des politiques prédéfinis qui peuvent être facilement appliqués à l’ensemble de l’infrastructure. Cela réduit considérablement le temps et les efforts nécessaires au déploiement et à l’approvisionnement de nouvelles ressources, ce qui permet d’accélérer les déploiements de réseaux et d’améliorer l’efficacité opérationnelle.

En exploitant les API et les protocoles standardisés, les entreprises peuvent intégrer différents composants SD-WAN/SASE et les gérer à partir d’une seule et même fenêtre. Cette vue consolidée offre aux administrateurs réseau une visibilité complète sur l’ensemble de l’infrastructure réseau, ce qui simplifie le dépannage, la surveillance et l’application des politiques. De plus, l’utilisation d’API et de protocoles standardisés offre l’interopérabilité entre les solutions des différents fournisseurs, de fait, les entreprises choisissent les meilleurs composants tout en conservant une approche de gestion unifiée et automatisée. Cette flexibilité permet aux entreprises d’adapter leur infrastructure réseau à l’évolution de leurs besoins sans être prisonnières d’un seul fournisseur.

Aussi, les entreprises et les organisations peuvent parvenir à une gestion agile du réseau dans leurs environnements SD-WAN/SASE. Les modifications des politiques de réseau, des règles de sécurité ou de l’allocation de la bande passante peuvent être automatisées et appliquées de manière cohérente à tous les appareils du réseau. Les bénéfices sont importants, comme réduire les erreurs humaines, garantir la conformité des politiques et s’adapter rapidement à l’évolution des besoins de l’entreprise. Il en résulte une infrastructure de réseau dynamique et réactive, capable d’évoluer rapidement et de manière transparente.

L’automatisation intégrée à l’origine transforme la façon dont les entreprises et les organisations gèrent et exploitent leurs environnements SD-WAN/SASE. Alors que les solutions SD-WAN/SASE continuent d’évoluer, l’automatisation continuera à jouer un rôle crucial pour libérer tout le potentiel de ces technologies et favoriser la transformation numérique dans tous les secteurs d’activité. Elle offre une source illimitée de possibilités dans la gestion de de l’infrastructure numérique.

Par Gervaise Van Hille, Directrice générale de Colt Technology Services – France

