En parallèle de la présentation de sa nouvelle roadmap, IBM annonce sa seconde génération d’ordinateurs quantiques commerciaux : le Q System Two.

Depuis plusieurs années, les ordinateurs quantiques se multiplient dans les centres de recherche et dans les clouds des hyperscalers (AWS, Azure, IBM Cloud et OVHcloud notamment). Néanmoins ces machines sont dans leur grande majorité des prototypes relativement uniques à chaque fois.

Seuls deux constructeurs commercialisent de façon très officielle des ordinateurs quantiques : D-Wave avec ses machines adiabatiques « advantage » (aujourd’hui en cinquième génération) et IBM avec Quantum System One (lancé à la surprise générale lors du CES 2019).

À l’occasion de la divulgation de sa nouvelle roadmap, IBM a annoncé la disponibilité en 2024 de sa seconde génération de machines quantiques commerciales : le Q System Two.

Si le Q System One était une machine 20 qubits relativement figée et essentiellement destinée à la recherche d’applications du quantique, le Q System Two se veut bien plus modulaire, opérationnel et performant.

Il est équipé de trois processeurs QPU « Heron » annoncés cette semaine et qui se caractérisent par 133 qubits, 3000 portes quantiques et un taux d’erreur divisé par 5.

Outre ses 3 unités quantiques, la machine embarque également des serveurs classiques pour contrôler les unités quantiques et permettre l’exécution de programmes hybrides.

Grâce à ces trois processeurs Heron embarqués, pour un total de 399 qubits, le Q System Two veut faire entrer l’informatique dans une nouvelle ère, celle de « l’utilité quantique », comprenez celle où les machines quantiques ne sont plus exclusivement utilisées pour la recherche en « quantum computing » mais trouvent leurs applications pratiques dans l’industrie.

IBM précise que le cœur quantique du Q System Two est évolutif et pourra accueillir la prochaine génération d’évolutions dévoilées sur la nouvelle roadmap quantique.