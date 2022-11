L’éditeur français connu pour son approche pionnière du DataOps décline son offre SaaS avec un hébergement sur OVHcloud. L’objectif est bien sûr de tenter de capter les projets désireux de se mettre à l’abri des réglementations extra-territoriales comme le Cloud Act. Infogérée, elle repose sur les dernières technologies cloud de l’hébergeur comme son service Kubernetes.

Spécialisé dans la data, Saagie édite depuis ses débuts, en 2013, une plateforme destinée à collecter, analyser et convertir des sources de données hétérogènes pour faciliter la mise en œuvre de projets big data et IA. Destinée en particulier aux « data engineers », elle permet d’automatiser et de superviser les projets à travers la mise en place de pipelines de données et la gestion d’applications Docker. Disponible en mode SaaS, cette plateforme a globalement vocation à faciliter la transformation digitale des entreprises en accélérant la conception de nouveaux services reposant sur la data et l’IA ou la BI.

La plateforme est désormais disponible sur OVHcloud. Outre la protection des données contre les législations extraterritoriales, Saagie accompagne cette offre d’une infogérance complète de l’environnement cloud et de l’étape d’installation incluse. Des services qui reposent sur un partenariat renforcé avec l’hyperscaler européen.

Ainsi, cette solution donne non seulement accès à toutes les potentialités du cloud public – à savoir l’ajout à la volée de nœuds de calcul supplémentaires ou de capacités de stockage – mais exploite pleinement les atouts des services mis en œuvre par le leader européen du cloud. L’utilisation du service Kubernetes managé d’OVHcloud doté de capacités d’autoscaling assure une adaptation au plus juste de la quantité de ressources nécessaires aux traitements afin d’optimiser les coûts d’infrastructure. La plateforme DataOps s’appuie également sur la solution Object Storage high performance d’OVHcloud, une offre adaptée aux applications big data et d’IA nécessitant beaucoup d’espace de stockage, un haut débit et une faible latence.

À lire également :