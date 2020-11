L’intelligence artificielle est l’un des domaines les plus porteurs et les plus dynamiques de la French Tech. France Digital a établi une cartographie de cet écosystème où se dissimulent les prochaines Licornes nationales…

Dataiku, Algolia, Withings… À l’instar de ses noms qui ont aujourd’hui une réputation internationale, l’écosystème des startups françaises est particulièrement riche et dynamique dans les domaines de l’intelligence artificielle et de ses usages. France Digitale vient de dévoiler sa cartographie annuelle qui recense 453 startups de l’Hexagone aux activités centrées sur l’IA. Une intelligence artificielle qui s’immisce peu à peu dans tous les secteurs de l’économie : agriculture, santé, énergie, finance, transports, ou encore, ressources humaines, robotique, support, marketing.

Pour France Digitale, « les jeunes entreprises référencées représentent un réel enjeu de souveraineté pour la France, qui fait partie des leaders européens dans ce domaine, notamment en termes d’investissements. ». La bonne nouvelle, c’est que ces entreprises semblent, pour la plupart, bien résister à la crise pandémique. D’ailleurs, l’année 2020 a été marquée par quelques levées de fonds notables à commencer par celles de Contentsquare (175M€ en série D), AB Tasty (37M€ en série C), Dataiku (100M$), Owkin (25M€), et Withings (53M€).

Évidemment, en cette période pandémique, tous les regards sont tournés vers les jeunes pousses du secteur de la santé. France Digitale en a dénombré 89 telles que Synapse Medecine, Implicity, Incepto Medical ou Cardiologs.

Mais l’IA est aussi un accélérateur de transformation numérique et plusieurs startups françaises développent des plateformes à même de simplifier et fluidifier l’utilisation de l’IA pour moderniser les processus d’entreprises. France Digitale met ainsi en exergue des startups comme Saagie, Deepomatic, Vekia ou Dawex.

Découvrez ci-dessous la cartographie 2020 des startups françaises de l’IA…