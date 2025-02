NetApp étend sa gamme EF-Series avec le lancement des baies EF300C et EF600C, conçus pour répondre aux besoins croissants en matière de performance et de capacité de stockage.

C’est l’heure des grandes mises à jour du portfolio de baies chez NetApp. Après une première vague en fin d’année dernière et l’annonce cette semaine des nouvelles baies SAN « ASA A-Series« , NetApp élargit également sa gamme EF-Series avec le lancement des systèmes de stockage bloc EF300C et EF600C, conçus pour offrir des hautes performances et grande capacité grâce à des disques NVMe QLC de 30 To et 60 To.

Ces solutions, pensées pour répondre aux exigences des environnements médias, de divertissement, de calcul haute performance (HPC/IA) et de bases de données critiques, accélèrent la transition des systèmes capacitifs E-Series à base de disques durs vers des architectures tout-flash, sans compromis sur la fiabilité.

Héritiers de la technologie issue de l’acquisition d’Engenio en 2011 et de l’évolution continue des E-Series, les EF300C et EF600C incarnent la vision de NetApp pour un « SAN simple ».

Conçus pour offrir une disponibilité à 6 neufs (99,9999 %) lorsque correctement dimensionnés et maintenus, les EF300C et EF600C se distinguent en effet par leur simplicité de déploiement et leur adaptabilité. Pour maximiser les performances, il suffit d’ajuster légèrement les paramètres lors de la création de pools de disques ou de volumes, permettant ainsi de passer aisément d’une configuration orientée IOPS à une configuration axée sur le débit.

La gestion de ces baies s’effectue via la conviviale interface SANtricity System Manager pour les arrays individuels, et SANtricity Unified Manager pour une administration centralisée. La technologie Active IQ de NetApp enrichit l’expérience produit en fournissant des analyses prédictives et des recommandations personnalisées.

Ces nouvelles baies 2U supportent exclusivement les disques NVMe QLC pour lesquelles elles sont spécialement conçues et optimisées. Elles peuvent accueillir de 12 à 24 SSD QLC avec une configuration par défaut en pool de disques dynamique et une expansion automatique à chaque ajout de nouveaux disques. Ces baies prennent en charge des protocoles SCSI (iSCSI, Fibre Channel) et NVMe (FC, InfiniBand, RoCE).

Techniquement, l’EF300C offre jusqu’à 1,5 Po de capacité brute avec 350.000 IOPS.

L’EF600C offre également jusqu’à 1,5 Po de capacité brute et une performance de 1.000.000 IOPS.

De quoi offrir aux entreprises des solutions de stockage bloc modernes, alliant densité, performance et simplicité, pour répondre efficacement aux défis croissants des charges de travail spécialisées.

Un FAS50 pour des besoins hybrides

Outre les EF-Series et les baies SAN ASA « A-Series », NetApp a également complété sa gamme « FAS » ajoutant un FAS50 à ces modèles existants (FAS2750, FAS2820, FAS70, FAS90). La gamme FAS de NetApp est une série de systèmes de stockage hybride combinant HDD et SSD pour un équilibre optimal entre capacité et performance. Idéale pour les sauvegardes stratégiques et l’intégration cloud (tiering Cloud), elle utilise le système d’exploitation ONTAP et supporte divers protocoles de données (NFS, SMB, iSCSI, Fibre Channel).

Le FAS50 se situe exactement au milieu de cette gamme avec une capacité brute allant de 100 To à 10,6 Po dans un format 4U (2U pour la base, 2U pour l’extension disques). Remplaçant l’ancien modèle FAS8300, le FAS50 se montre 50% plus rapide tout en consommant 33% d’espace en moins dans vos racks.

