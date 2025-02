NetApp renforce son offre de stockage SAN all-flash en lançant trois nouveaux modèles ASA – les A20, A30 et A50 – qui promettent plus de simplicité, de protection, d’efficacité et de réduction de l’empreinte carbone.

Il n’est jamais simple de s’y retrouver dans la longue litanie des nommages de baies des constructeurs et c’est particulièrement vrai chez NetApp. Alors, on rappellera que, chez ce constructeur, les « A-Series » désignent les baies « All Flash » ou « Full Flash » et que cette série se décline en deux lignes :

* La gamme AFF (All-flash FAS), qui combine stockage fichier et bloc, déjà mise à jour l’année dernière avec de nouveaux modèles pour les segments haut et bas de gamme,

* La gamme ASA (All-flash SAN), exclusivement optimisée pour les environnements de stockage en mode bloc, et sujet des annonces de la semaine.

Ainsi, après la mise à jour des modèles haut et moyen de gamme en septembre dernier (avec les A70, A90 et A1K) puis en novembre dernier (avec les AFF A20, A30, A50), NetApp complète désormais son autre gamme, celle des baies SAN « ASA » avec… les modèles A20, A30 et A50 (à ne pas confondre avec les A20, A30 et A50 de la gamme AFF !).

Ces nouveaux systèmes remplacent les anciennes versions d’entrée de gamme (ASA A150 et ASA A250) et se positionnent avec un tarif de départ avoisinant les 25 000 dollars, ce qui en fait des baies de prédilection pour les PME et pour les succursales de grandes organisations.

Les atouts des nouvelles baies SAN NetApp

Animées par la toute dernière génération de processeurs XEON (qui permet au logiciel des baies de réaliser compression et déduplication sans impact sur les performances, grâce à leur système QAT), les nouvelles baies ASA se distinguent par trois avantages clés :

1/ Une réduction des coûts et de la consommation énergétique : NetApp annonce des économies de 30 à 50 % par rapport aux offres concurrentes et une baisse de consommation pouvant atteindre 97 % !

2/ Un déploiement et une gestion simplifiés : Simplicité, c’est le maître mot de ces baies. Selon NetApp, les systèmes se déploient en quelques minutes, se configurent en quelques secondes et bénéficient d’une gestion unifiée intégrant des outils avancés pour l’ensemble de l’environnement de stockage.

3/ Une haute disponibilité et une grande évolutivité : Avec une disponibilité garantie à 99,9999 % et la capacité de monter en charge jusqu’à plusieurs pétaoctets, ces solutions conviennent aux applications critiques, telles que les bases de données et les environnements virtuels. Ces baies sont également significativement plus performantes que les modèles qu’elle remplace. La baie ASA A20 est ainsi 72% plus rapide que l’ancien modèle ASA A150, alors que la baie ASA A50 affiche un gain de performance de 171% par rapport à l’ASA A400 !

Ces baies seront également proposées dans le cadre de l’infrastructure convergée FlexPod de CISCO, assurant une mise en œuvre prétestée et optimisée pour accélérer le déploiement des applications d’entreprise.

Dans la technique

Plus concrètement, les baies ASA A20, A30 et A50 sont des baies 2U de 24 disques NVMe supportant les protocoles NVMe/FC, NVMe/TCP, FCP et iSCSI. Elles accueillent des disques de 1,92 To à 15,3 To.

* Les baies A20 démarrent avec 15 To de stockage brut et peuvent être étendues à 734 To bruts (pour une capacité utile de 3,2 Po).

* Les baies A30 démarrent avec 15 To de stockage brut et peuvent être étendues à 1,1 Po brut (pour une capacité utile de 4,8 Po).

* Les baies A50 démarrent avec 68 To de stockage brut et peuvent être étendues à 1,8 Po brut (pour une capacité utile de 8 Po).

Bien évidemment, elles peuvent être assemblées en cluster pour atteindre des capacités effectives entre 19 Po (pour les A20) et 48 Po (pour les A50).

L’indispensable renforcement de la cyber-résilience

L’an dernier, NetApp introduisait sa technologie « Autonomous Ransomware Protection with Artificial Intelligence (ARP/AI) », une fonctionnalité visant à renforcer la résilience de ses systèmes de stockage contre les attaques par ransomware. Cette technologie utilise des modèles IA et ML pour analyser en temps réel les activités des environnements de stockage et détecter de manière proactive les comportements anormaux indicateurs d’une attaque. En cas de suspicion, ARP/AI génère automatiquement des copies Snapshot, offrant ainsi des points de restauration immédiats pour faciliter la récupération des données.

Mais jusqu’ici, cette technologie était réservée aux environnements NAS (NFS et SMB) et notamment à la gamme « AFF ».

Parallèlement à l’annonce de ses nouvelles baies SAN, NetApp annonce l’extension dans le courant de l’année de sa protection autonome ARP/AI à la gamme ASA de stockage en mode bloc. Par ailleurs, l’activation de cette fonctionnalité (qui impose l’adoption de la licence ONTAP One) s’accompagne désormais d’un programme de garantie de détection. En cas de passage à travers les mailles du filet protecteur, NetApp s’engage à fournir, sans frais initiaux, une assistance via ses services professionnels pour limiter l’impact d’une attaque.

En renouvelant ses gammes ASA, NetApp consolide non seulement consolide son offre de baies SAN mais également sa stratégie d’infrastructure de données unifiée, destinée à simplifier la modernisation des environnements IT tout en assurant une protection accrue des données.

Reste que ces baies débarquent dans un environnement ultra-concurrentiel où se côtoient des acteurs tels que Dell, HPE, IBM, Hitachi, Huawei et Pure Storage. Mais NetApp affiche de grandes ambitions sur ce marché du stockage en mode bloc. « En France, nous sommes récemment passés numéro un du SAN devant tous les autres, et nous comptons bien conserver cette position en poursuivant nos innovations » affirme avec confiance Philippe Charpentier, Director Solutions Engineering chez NetApp France.

À lire également :