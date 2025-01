En 2020 et 2021, NetApp faisait l’acquisition de Spot puis de CloudCheckr, acteurs de l’optimisation des usages Cloud plutôt éloignés des préoccupations « stockage » au cœur des activités de NetApp. Nouvelle stratégie et apparition de l’IA obligent, NetApp change de cap et revend Spot à Flexera pour à peine 100 millions de dollars !

Depuis deux ans et le départ du patron de la division Cloud Anthony Lye, NetApp a subtilement changé de cap. Avec à priori une volonté de plus en plus marquée : se recentrer sur ses activités principales et son cœur de métier, à savoir le stockage.

Pourtant, en 2020, NetApp voulait exister sur le Cloud. L’entreprise s’était offert des acteurs comme Talon Storage et CloudJumper avant d’annoncer, un peu à la surprise générale, l’acquisition de la startup spécialisée dans l’optimisation de l’usage des clouds, Spot.io, pour un montant non divulgué mais estimé à l’époque entre 450 et 550 millions de dollars. Un an plus tard, elle faisait l’acquisition de CloudCheckr, spécialiste de la gestion multicloud. Sans compter une pléthore d’autres startups acquises peu après pour venir créer un portfolio « Spot » de services Cloud très orienté sur la supervision et la gouvernance multicloud.

Mais cette stratégie Cloud a fait long feu. Désormais, NetApp se recentre sur le stockage, NTAP et sa stratégie « Intelligent Data Infrastructure ». Tout ce qui est FinOps et CloudOps risque ainsi de disparaître du portfolio NetApp.

Et fort logiquement, NetApp annonce cette semaine avoir revendu à la fois Spot et CloudCheckr pour un montant global de 100 millions de dollars (très inférieur aux 600 millions dépensés pour les acquérir) à Flexera qui réalise là une jolie opération alors que cette entreprise est l’un des leaders de la gestion des actifs logiciels et actifs cloud. Flexera complète ainsi son offre FinOps avec des solutions matures et reconnues et se renforce sur un marché en pleine expansion, porté par l’explosion des besoins en ressources cloud liés notamment à l’essor des applications d’intelligence artificielle.

Certes, Spot et Flexera ne représentaient que 10% des revenus de NetApp mais cette absence risque de se faire remarquer et handicaper les résultats du groupe dans les prochains trimestres. Même si les experts du secteur voient plutôt d’un bon œil ce recentrage ‘stockage’ et trouvent cette lente finalement logique.

NetApp clarifie en effet ainsi sa stratégie et réaffirme son ambition de se concentrer sur ses solutions d’infrastructure de données et de stockage. L’opération, soumise aux conditions réglementaires habituelles, doit encore obtenir le feu vert des autorités pour être finalisée.

