Multipliant les acquisitions de jeunes pousses, NetApp poursuit l’évolution de sa stratégie et peaufine sa vision CloudOps avec le rachat d’une huitième startup en deux ans, Instaclustr.

On le sait, l’heure est aux bases de données managées dans le cloud et les SGBD open source attirent de plus en plus les entreprises. Selon Gartner, 75% des bases de données seront déployées ou migrées dans le cloud d’ici la fin 2022.

Ce succès s’explique notamment par la souplesse et la vitesse des déploiements proposés par les services DBaaS (Database as a Service) ainsi que par la scalabilité et l’absence d’administration des offres Databases Serverless proposés par tous les fournisseurs de cloud.

La startup californienne Instaclustr surfe sur ces tendances depuis sa création en 2013. Sa spécialité ? délivrer sous forme de services les principales technologies de bases de données open source du marché. Son offre « as a service » comporte ainsi des plateformes de données telles que PostgreSQL, Redis, ElasticSearch, Cassandra, Kafka, Cadence ou encore OpenSearch.

NetApp a annoncé la semaine dernière le rachat d’Instaclustr pour un montant non dévoilé. Cette acquisition s’ajoute à une très longue liste de rachats de startups réalisés par NetApp et destinés à faire évoluer l’ancien acteur historique du monde du stockage vers un acteur clé de la gestion des données et des workloads dans le cloud.

« Nous avons procédé à une série d’acquisitions stratégiques, notamment Spot, CloudCheckr et Fylamynt, afin d’aider les entreprises à mettre en place du FinOps. Et avec Cloud Hawk, Cloud Secure et CloudCheckr, nous leur proposons désormais une approche SecOps. Nous fournissons ainsi des solutions pour les besoins les plus pressants de nos clients en matière de cloud computing… » écrit Anthony Lye, General Manager de NetApp dans un billet de blog annonçant l’opération.

Après FinOps et SecOps, NetApp réalise donc une acquisition clé dans l’univers DevOps rappelant au passage que le « PaaS est la prochaine frontière de l’optimisation continue ». « Avec Instaclustr, nous allons pouvoir fournir une plateforme pour exécuter, optimiser et sécuriser plusieurs bases de données, pipelines de données et flux de travail open source. Nous offrirons ainsi une plateforme ouverte et extensible sous forme de service, permettant aux équipes d’application de construire et de déployer des innovations à grande vitesse. Plus que jamais, nous sommes dans le domaine de l’optimisation et nos clients ont tout à y gagner » ajoute Anthony Lye.

Instaclustr avait jusqu’ici levé 23 millions de dollars. La startup évolue sur un marché complexe où de jeunes acteurs comme Instaclustr, Aiven, XenonStack, Tesora, DigitalOcean cherchent à s’imposer non seulement face aux offres des grands hyperscalers (AWS Aurora/RDS/DynamoDB, Azure Database for PostgreSQL/MySQL/MariaDB, Google Cloud SQL for MySQL/PostgreSQL/BigTable, etc.) mais aussi face aux propres offres de certains fournisseurs open-source (SkySQL pour MariaDB, Capella pour Couchbase, etc.).

Instaclustr viendra enrichir la galaxie Spot de NetApp.