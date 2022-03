Enterprise File Storage, tel est le nom de la nouvelle solution de stockage de fichiers dans le cloud d’OVHcloud qui s’appuie sur NetApp ONTAP.

Le fournisseur cloud français veut s’imposer comme le cloud de référence en Europe et enrichit à un rythme régulier son portefeuille de services IaaS et PaaS afin d’offrir une alternative aux géants américains sur les services cloud les plus utiles et les plus utilisés.

Son nouveau service Enterprise Cloud Storage vient compléter son portfolio de solutions de stockage dans le cloud, avec une offre de stockage en mode fichier s’appuyant sur la technologie NetApp ONTAP Select.

Pour les clients OnTap, cette solution offre une nouvelle alternative pour bâtir un stockage fichier en cloud hybride sans rien changer à leurs stratégies et leurs outils d’administration.

Pour les autres, elle offre un service sécurisé et ultra-performant (reposant sur des disques SSD NVMe avec 4000 IOPS et un débit minimal garanti de 64 Mo/s) pour disposer d’un NAS cloud avec tolérance de panne (les données sont répliquées sur 2 serveurs différents dans 2 racks distincts au sein du même datacenter) et des services avancés de snapshots.

Avec ses hautes performances, cette solution est évidemment idéale pour des partages de fichiers et dossiers mais est également adaptée à SAP HANA, aux bases de données, aux applications d’entreprise, à l’hébergement de VDI, aux analyses, aux applications techniques et aux files d’attente de messagerie.

Enterprise File Storage est disponible dans les datacenters de Roubaix (France), Francfort (Allemagne) et Beauharnois (Canada).

« Le cloud hybride est une priorité pour plus de 77% des clients de NetApp, et les services cloud de premier plan basés sur NetApp ONTAP sont essentiels à la réalisation de leurs projets, » déclare Peter Wüst, VP CTO WW Enterprise & Commercial Business chez NetApp. « Nous sommes heureux de voir OVHcloud faire le choix de NetApp comme partenaire technologique de confiance pour son service Enterprise File Storage. »

« Nos clients ont désormais accès à des ressources de stockage hautement performantes et disponibles, bénéficiant de fonctionnalités clés du logiciel ONTAP, et entièrement managées par OVHcloud » ajoute Thierry Souche, CTO chez OVHcloud.

Rappelons que NetApp a déjà signé d’autres partenariats pour un support natif de ses technologies dans le cloud, notamment avec Azure (Azure NetApp Files), avec AWS (au travers d’ONTAP CVO sur la Marketplace et de Amazon FSx for ONTAP) mais aussi avec Google Cloud (CVO on Google Cloud).