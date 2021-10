À l’occasion de NetApp Insight 2021, l’éditeur a démontré la cohérence de sa vision « cloud hybride » et annoncé de nombreuses nouveautés aussi bien en matière de sécurité que de souplesse de gestion des données dans un monde hybride.

Petit à petit, NetApp avance ses billes dans un univers « multicloud hybride » qui a forcément remis en question une partie de ses technologies et de ses choix.

Après plusieurs acquisitions stratégiques ces deux dernières années, sa vision semble prendre corps et se révèle désormais bien plus complète. Elle s’articule autour de quelques grands piliers. Tout d’abord sa plateforme de management de données ONTAP portée sur tous les clouds de façon très native. Ensuite, sa solution SPOT qui regroupe tout un portfolio de services essentiellement « CloudOps » mais qui s’étend désormais au DevOps et à la chaîne de production logicielle en continu. Cloud Insights (pour l’observabilité des workloads Clouds) et Cloud Manager (pour uniformiser la gestion des données dans les clouds) viennent compléter une approche qui veut favoriser une migration multicloud et hybride des infrastructures des entreprises. Ce « multicloud hybride » est la grande tendance du moment puisqu’on la retrouve chez VMware et chez Nutanix avec des degrés de concrétisation différents.

Les très nombreuses annonces de NetApp Insight 2021, qui se tient cette semaine en mode virtuel, viennent éclaircir cette vision et compléter l’offre à tous les niveaux. Et c’est cette complétude ainsi que sa forte implantation chez les hyperscalers qui font aujourd’hui de NetApp un acteur majeur du cloud hybride. Parmi les principales annonces de cet Insight 2021 nous avons retenu :

Des améliorations importantes à NetApp ONTAP

La couche basse unificatrice de toute la plateforme NetApp s’enrichit d’une fonctionnalité annoncée il y a deux mois mais désormais disponible : le support de NVMe over TCP. La technologie se veut plus résiliente que iSCSI et permet un gain substantiel en matière de temps de latence et d’iOPS sur les stockages SAN distribués. Elle exploite une tendance forte : soulager les CPU des serveurs des tâches réseau en profitant des accélérateurs disponibles. Contrairement à NVMe over Ethernet, « NVMe/TCP » ne nécessite pas de changement de switchs et cartes réseau.

La nouvelle version d’ONTAP (version 9.10) améliore également la gestion des stockages objets S3 avec de nouvelles fonctions de réplication et le support de ONTAP SnapMirror sur les stockages objets « on’prem » comme cloud.

SPOT s’empare de la sécurité

Ces dernières années, NetApp a largement renforcé certaines sécurités au cœur d’ONTAP afin d’aider les entreprises à lutter bien plus efficacement contre les dégâts des ransomwares : Snapshots immuables (l’éditeur fut l’un des premiers à proposer une telle fonctionnalité), authentification multi-fonction, conformité FIPS 250-3… L’éditeur annonce que sa technologie NetApp ActiveIQ (désormais totalement intégrée à Cloud Manager) s’enrichit d’une nouvelle intelligence pour mieux détecter les changements anormaux de données et prévenir les attaques les plus sophistiquées.

Mais la grande nouveauté est l’introduction d’un nouveau service « SecOps » au sein de son portfolio de services multicloud SPOT. Ce service de surveillance, analyse et remédiation – dénommé « Spot Security » – se veut spécialement pensé pour protéger les environnements clouds hybrides et publics. Il offre une vue globale de toutes les composantes de tous vos environnements cloud et identifie les vulnérabilités, les ressources mal configurées et même les comportements anormaux significatifs d’une tentative d’intrusion ou de fuite de données. L’un des atouts de Spot Security est de classer automatiquement les différentes vulnérabilités et de définir pour vous les priorités d’action.

Cloud Manager prend de plus en plus d’importance

Plus le temps passe, plus Cloud Manager s’affiche comme la brique clé chez NetApp pour concrétiser les approches hybrides. Jusqu’ici Cloud Manager était essentiellement un poste de pilotage pour gérer de façon centralisée toutes vos ressources de stockage sur site et dans les différents clouds. Mais à force de s’enrichir, la plateforme ne gère plus seulement le stockage dans un monde hybride mais plus généralement la donnée au travers de fonctionnalités comme « Cloud Data Sense », « Cloud Insights », « Cloud Tiering ». Elle prend même de plus en plus intelligemment en compte les containers et la gestion du stockage sous Kubernetes puisque « Astra » est intégré à Cloud Manager.

À Insight 2021, NetApp annonce que ActiveIQ (l’IA de supervision de la sécurité des données) s’intègre désormais à Cloud Manager. Autre intégration, celle de Keystone, le service de paiement par abonnement ! L’idée est de permettre de gérer vos licences NetApp avec une plus grande flexibilité et mobilité alors que les données et volumes se déplacent de cloud en cloud et de votre site vers différents clouds.

S’il faut retenir une chose de cet Insight 2021, c’est que NetApp a construit au fil des années l’une des plateformes hybrides les plus cohérentes et que sa vision – qui a pu paraître dispersée autrefois – prend désormais véritablement forme.