AWS annonce un nouveau système de fichier basé sur OnTap pour son service de NAS dans le cloud dénommé Amazon FSx.

Amazon FSx for OnTap propose ainsi le cœur de la technologie NetApp dans une implémentation 100% native et managée au cœur de son infrastructure cloud. La technologie NetApp était déjà disponible sur la marketplace AWS au travers de l’offre CVO (Cloud volume OnTap) pour AWS. Mais la nouvelle offre se révèle très différente. Autant CVO était une offre NetApp exposée sur AWS mais entièrement gérée par les clients en fonction de leurs besoins, autant la nouvelle solution est une pure offre AWS entièrement gérée par AWS et totalement intégrée aux services d’automatisation et d’IaC (Infrastructure as Code avec AWS CloudFormation), d’audit (AWS CloudTrail), d’observabilité (AWS CloudWatch), de supervision et de sécurisation d’AWS.

« Il faut bien comprendre qu’il s’agit là d’une offre AWS, complètement managée par AWS : les montées de versions sont gérées par AWS, les opérations de maintenance de la plateforme sont réalisées par AWS, etc. » explique Philippe Charpentier, CTO de NetApp.

Rappelons que FSx est le service d’AWS permettant « de lancer, exécuter et mettre à l’échelle des systèmes de fichiers très performants et fonctionnellement riches en quelques clics ». Le service proposait déjà Windows SMB (Windows File Server) de façon très classique pour répondre aux besoins d’espaces de fichiers façon NAS dans le cloud mais aussi Lustre pour les applications HPC.

Pour AWS, l’ajout d’OnTap à FSx permet d’offrir non seulement des fonctionnalités plus avancées (bouclier antiransomwares, synchronisations, réplications multi-régions, snapshots, snapmirrors, etc.) et une plus grande universalité (support direct des protocoles NFS, SMB, iSCSI) mais aussi des performances supérieures.

La solution s’adresse bien évidemment aux clients actuels des baies NetApp qui veulent pouvoir déborder dans le cloud, déplacer des workloads fichiers dans le cloud ou créer de la résilience (un PRA) dans le cloud mais pas uniquement. NetApp estime que cette nouvelle option attirera aussi une nouvelle clientèle : « Toutes les applications dans le cloud qui ont besoin de performances fichiers et de data services avancés tireront avantage de ce support natif d’OnTap sur AWS » explique Philippe Charpentier.

AWS n’est pas le premier cloud à proposer une telle intégration native de OnTap. Azure offre depuis quelques déjà un service similaire « Azure NetApp Files » très connoté « hautes performances » dont les cas d’usage sont souvent liés à des migrations de SAP dans le cloud et autres workloads critiques similaires.

Etant donné le côté natif, la simplicité de mise en œuvre et l’intégration totale à l’univers AWS de l’offre « FSx for OnTap », l’ancienne formule « CVO sur AWS » paraît aujourd’hui bien moins attractive. Néanmoins, cette dernière ne disparaîtra pas de la marketplace pour l’instant. « On pense que l’adoption de FSx for OnTap accélèrera plus rapidement que celle de CVO » reconnaît Philippe Charpentier. « Néanmoins certains clients ont des dépendances de leurs applications à certaines versions de CVO ou de configurations particulières ou encore ont des habitudes opérationnelles qu’ils veulent préserver. C’est pourquoi les deux offres continueront de coexister. ».

Le service est facturé à la consommation. La tarification dépend de 5 composantes à définir (et que l’on peut librement faire évoluer) : la quantité de stockage SSD, la performance minimale iOPS exigée, la capacité du pool de stockage, la bande passante, les sauvegardes. Le tarif démarre à 0,072$ par Go par mois auquel il faut ajouter du SSD (0,290$ par Go/mois) et de la bande passante (1,426$ par Mbps/mois). AWS fournit un exemple concret : pour 56 To de stockage avec 7 To de SSD et une bande passante de 1024 Mbps, cela revient à 5 533 $ par mois sans sauvegarde (7 325 $ avec sauvegardes).

Enfin côté support, le niveau 1 est assuré par AWS, le niveau 2 par des ingénieurs NetApp chez AWS et le niveau 3 par les équipes techniques de NetApp.