NetApp poursuit une double stratégie : offrir de plus en plus de services de stockage autour de Kubernetes, et offrir de plus en plus de services de données dans le cloud.

Une stratégie qui passe par des acquisitions externes pour accélérer sa concrétisation lorsque nécessaire.

C’est ainsi que NetApp annonce l’acquisition de Data Mechanics, une startup française qui propose aux entreprises une plateforme dédiée au traitement du Big Data et de l’analytique dans le cloud. Data Mechanics permet aux entreprises de tirer parti d’Apache Spark, le moteur décisionnel unifié en open source pour le traitement de données à grande échelle et le Machine Learning au sein de clusters Kubernetes.

« L’ajout de Data Mechanics à nos solutions existantes permettra aux entreprises de tous les secteurs de tirer pleinement parti d’Apache Spark et de Kubernetes, de manière plus simple et plus rentable, afin de faire progresser leurs initiatives relatives aux données et au cloud » explique Anthony Lye, Senior Vice President and General Manager of NetApp’s Public Cloud Services business unit.

Les détails financiers de la transaction n’ont pas été divulgués.