NetApp annonce des mises à jour de ses gammes de stockage flash avec l’introduction de nouveaux modèles d’entrée de gamme dans les séries A et C visant les PME, les besoins à l’Edge et les succursales de grandes structures.

Avec les nouveaux systèmes introduits cette semaine, NetApp vise à offrir un stockage moderne « de niveau grande entreprise » accessible à des organisations de taille plus modeste. En même temps, NetApp a amélioré sa solution de stockage d’objets StorageGRID pour répondre aux besoins croissants en matière de gestion des données.

La nouvelle série A, composée des modèles AFF A20, A30 et A50, apporte des performances élevées et une protection avancée contre les ransomware. Ces modèles viennent ainsi compléter par le bas une gamme jusqu’ici composée des A150, A250, A70, A90 et A1K (les trois derniers renouvelant des A400, A800 et A900 toujours au catalogue). Selon le constructeur, ces nouvelles baies d’entrée de gamme disposent « latence inférieure à la milliseconde avec des performances jusqu’à 2,5 fois supérieures à celles de leurs prédécesseurs (NDLR : les A150 et A250) ».

L’A20 propose une capacité de stockage brut de départ de 15,35 To, tandis que l’A30 (destiné à remplacer l’A150) peut atteindre plus d’un pétaoctet de stockage brut. Le modèle A50, quant à lui, offre une performance doublée par rapport à son prédécesseur (l’A250) tout en utilisant un tiers de l’espace en rack. Ces systèmes sont conçus pour répondre aux exigences des applications critiques, telles que les bases de données et les charges de travail d’intelligence artificielle.

En parallèle, la série C de NetApp s’enrichit des modèles C30, C60 et C80, des baies qui donnent la priorité aux capacités de stockage pour des coûts moindres. Ces systèmes utilisent des disques SSD QLC pour offrir une capacité de stockage de 1,5 pétaoctet dans une configuration compacte de deux unités de rack. Avec sa densité 4 fois supérieure aux baies de l’an dernier, la série C est idéale pour les organisations cherchant à moderniser leurs infrastructures de stockage hybrides tout en réduisant l’espace (avec des gains jusqu’à 99%) et la consommation énergétique (avec des gains jusqu’à 97%).

Ces baies sont bien évidemment animées par la dernière itération du logiciel de stockage unifié ONTAP et proposent une réduction « always on » des données, une disponibilité à six-neufs, une intégration transparente au cloud, et surtout une protection IA autonome et temps réel contre les ransomwares offrant une fiabilité supérieure à 99 % et une récupération garantie.

NetApp a également élargi les capacités de sa solution de stockage objets StorageGRID SGF6112. La version 11.9 introduit de nouvelles options pour séparer les nœuds de métadonnées et de données, ce qui améliore les performances pour les charges de travail de petits objets. De plus, la capacité des disques SSD supportés a doublé, atteignant jusqu’à 60 To, rendant StorageGRID encore plus adapté aux besoins d’expansion des environnements de lacs de données et de l’intelligence artificielle.

