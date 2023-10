Entre sobriété numérique, explosion des données, défis de l’IA et enjeux de cybersécurité, le stockage ne cesse de se réinventer et de s’adapter face à des défis toujours grands. Pour en discuter, Guillaume de Landtsheer, DG de NetApp France est notre invité de la semaine.

La donnée est au cœur du business des entreprises. Mais il n’y a pas de données sans stockage. Un stockage qui doit être fiable, résilient, sécurisé, évolutif mais aussi désormais sobre en énergie et toujours plus intelligent.

Acteur majeur du stockage, NetApp surfe aujourd’hui sur toutes ces tendances. Son Directeur Général France, Guillaume de Landtsheer, est l’invité de la semaine de Guy Hervier.

NetApp a su évoluer avec le marché et les attentes de ses clients. L’entreprise a développé des offres innovantes, telles que le cloud hybride, le stockage flash, le stockage objet ou encore le stockage logiciel et travaille désormais main dans la main avec la plupart des grands opérateurs de Cloud qui s’équipent, utilisent et souvent même revendent en marque blanche ses solutions. Signe de cette évolution, NetApp a également lancé Keystone, une plateforme qui simplifie la gestion du stockage et qui offre un modèle de consommation à la demande dans une démarche très « IT as a Service ». Avec Keystone, les clients peuvent choisir le niveau de service qui leur convient, payer uniquement ce qu’ils utilisent et bénéficier d’un support continu.

Au-delà des enjeux de transformation et de modernisation numérique, Guillaume de Landtsheer et Guy Hervier reviennent sur trois enjeux majeurs actuels du stockage :

* Celui de la sobriété numérique alors que Guillaume de Landtsheer constate que« La prise de conscience écologique est désormais très forte dans le digital ».

* Celui de l’IA qui prend plusieurs dimensions : le stockage doit aujourd’hui s’adapter à la diversité des cas d’usages de l’IA et apporter des solutions pour répondre à ses défis de performance, mais il doit lui-même embarquer de l’IA pour optimiser le fonctionnement des baies, anticiper les anomalies, analyser les comportements pour mieux placer les données et mieux les protéger.

* La cybersécurité est ainsi le troisième enjeu majeur avec de nouvelles solutions pour mieux contrer les cyberattaques mais aussi de nouvelles protections et une nouvelle garantie face au fléau des ransomwares.

    

