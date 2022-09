NetApp célèbre ses 30 ans d’existence. Pour fêter cet anniversaire d’un des fournisseurs leaders de stockage pour les entreprises, Guy Hervier accueille César Cernuda, président de NetApp.

Née en 1992, NetApp fête cette année ses 30 ans d’existence. Pour César Cernuda, durant ces trente années, le monde a profondément changé et NetApp a su s’adapter à ces changements. Pour refléter cette évolution, l’entreprise ne se positionne plus comme un leader du stockage mais comme une entreprise de logiciels, leader de solutions multicloud.

Et s’il est difficile de prédire à quoi ressemblera le portfolio de solutions NetApp dans une dizaine d’années, César Cernuda reste convaincu qu’une même philosophie continuera de guider son entreprise : s’assurer que NetApp reste au cœur des besoins de ses clients. Et au cœur de cette stratégie, on retrouve un élément qui sera tout aussi important dans 10 ans qu’il l’est aujourd’hui : la donnée.

Premier Grand Témoin de Guy Hervier en cette rentrée 2022, César Cernuda revient sur les défis de la nécessaire mobilité des données entre les clouds dans des approches hybrides pour mieux tirer profit du ML et de l’IA, sur les besoins de repenser la sécurité de la data dans un univers de ransomwares et de conformité au RGPD, sur les transformations induites par Kubernetes dans la gestion du stockage, ou encore sur la difficulté pour les entreprises d’optimiser et contrôler les coûts du multicloud.

