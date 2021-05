InformatiqueNews reçoit un invité de marque : Cesar Cernuda, le président de NetApp. L’opportunité pour la rédaction de revenir avec lui sur les défis des entreprises non seulement en cette période pandémique mais également dans leur transformation numérique et leur migration vers un cloud hybride.

Cesar Cernuda est le nouveau Grand Témoin invité par Guy Hervier sur le plateau d’InformatiqueNews. Il explique sa vision du travail dans un monde post pandémique et comment la crise sanitaire actuelle a profondément affecté notre conception du travail. Mais la crise n’est pas le seul changement à métamorphoser le fonctionnement des entreprises. La nécessaire « Data Transformation » en est un autre volet. Les entreprises sont face non seulement à une explosion des données mais surtout à un centrage de leur business autour des données avec des défis très nombreux à relever en matière de gouvernance, de qualité, de sécurité, de conformité ainsi que d’exploitation par l’IA mais aussi de placement à travers les clouds.

NetApp a suivi cette métamorphose en se transformant elle-même profondément. Pour Cesar Cernuda, NetApp doit aujourd’hui être perçue comme un éditeur logiciel centré sur la donnée et animée par le cloud, « a Cloud led data centric software company ». Un visage évidemment très éloigné de celui historique de fournisseurs de solutions SAN et NAS. Mais un visage qui reflète les besoins hybrides d’aujourd’hui et la migration des entreprises vers des modèles « as a service » concrétisés chez NetApp par le programme Keystone. Cesar Cernuda revient également sur la décision de NetApp de stopper ses efforts sur les infrastructures hyperconvergées (HCI) pour mieux focaliser ses efforts sur Kubernetes et son projet Astra.