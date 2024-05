Le rachat de VMware par Broadcom a engendré un certain chaos dans l’écosystème IT déstabilisant certains fournisseurs de solutions de cloud managé et laissant bien des clients dans l’interrogation. Des clients qui peuvent s’appuyer sur des partenaires de confiance pour élaborer des scénarios d’évolution ou de migration alternative…

Dans le domaine dynamique de l’infrastructure informatique, le rachat de VMware par Broadcom a marqué un tournant significatif dans l’industrie. Cette transaction de 61 milliards de dollars a non seulement modifié la structure du géant de la virtualisation, mais a également introduit des changements importants dans les offres de produits et les stratégies de tarification de VMware. Le nouveau modèle d’abonnement, qui remplace les licences perpétuelles traditionnelles, est une source de discorde car il s’accompagne souvent de coûts accrus et de fonctionnalités qui ne correspondent pas nécessairement aux besoins de chaque client. Alors que les entreprises évaluent leurs contrats et considèrent l’avenir de leurs environnements virtuels, de nombreux clients de VMware en sont ramenés à évaluer l’éventualité d’une transformation radicale de leurs habitudes.

La réaction du marché à ces changements a été caractérisée par une appréhension et une incertitude. Les responsables informatiques expriment leurs inquiétudes face à des augmentations de prix, des modifications des termes contractuels et des perturbations potentielles de leurs opérations. Un sentiment croissant de mécontentement se développe alors que les clients se posent la question des renouvellements de licences sous le nouveau régime. La crainte d’un enfermement chez un fournisseur, exacerbée par la complexité de la transition vers une solution de virtualisation différente, ne fait qu’ajouter au sentiment d’inquiétude des clients. Cette agitation a conduit beaucoup à chercher stabilité et conseils dans un paysage qui semble de plus en plus volatile.

Face à l’incertitude : le rôle des partenaires de confiance dans la transition

Dans ce climat de changement, des fournisseurs de l’industrie établis comme NetApp, Lenovo ou encore les grands fournisseurs de cloud comme AWS, Azure ou Google Cloud apparaissent comme des forces stabilisatrices, offrant leur expertise et des solutions qui peuvent atténuer les préoccupations entourant la transition de VMware sous Broadcom. Ces fournisseurs proposent une gamme d’outils et de services conçus pour optimiser l’infrastructure de données, assurer la scalabilité et protéger contre la perte de données et les menaces à la sécurité. En tirant parti de leurs portefeuilles complets, les clients peuvent trouver des chemins alternatifs vers la virtualisation, des stratégies cloud et une gestion des données qui s’alignent avec leurs objectifs commerciaux tout en évitant les écueils potentiels associés à l’acquisition. De tels conseillers sont essentiels pour aider les entreprises à naviguer à travers l’incertitude, en s’assurant qu’elles prennent des décisions éclairées pour leur succès immédiat et à long terme.

En regardant vers l’avenir, il est crucial d’adopter une perspective large qui englobe tout le spectre des besoins informatiques. En considérant des solutions cloud, notamment Kubernetes, des infrastructures sur site et une variété d’outils éprouvés, les entreprises peuvent créer une architecture résiliente qui résiste aux fluctuations du marché. Cette approche holistique permet une flexibilité et une innovation, assurant que les organisations ne jettent pas des actifs et des stratégies de valeur – le bébé avec l’eau du bain – en réponse aux défis liés à l’acquisition. Avec le bon mélange de partenariats de fournisseurs de confiance et de planification stratégique, les clients de VMware peuvent sécuriser leur position dans un paysage numérique en rapide évolution, atténuant les risques et les coûts associés à l’acquisition tout en capitalisant sur de nouvelles opportunités de croissance.

_____________________________

Par Philippe Charpentier, directeur technique de NetApp France

À lire également :