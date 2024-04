L’éditeur allemand Proxmox fait de plus en plus parler de lui et continue de marcher toujours un peu plus sur les platebandes de VMware. Sa plateforme Proxmox VE intègre désormais un assistant pour migrer aisément une VM vSphere/ESXi.

Clairement, le rachat de VMware par Broadcom se passe à peu près aussi mal qu’il était possible de l’imaginer. Le CISPE puis le CIGREF ont même sonné la charge contre les pratiques de Broadcom et bien des DSI planchent sur comment sortir de ce bourbier et trouver des alternatives.

Acteur encore inconnu il y a quelques mois, Proxmox surfe sur la vague des mécontentements pour mettre en avant sa plateforme alternative Proxmox VE. Proxmox « Virtuel Environment » est une plateforme open-source centrée sur l’hyperviseur KVM et les conteneurs LXC. Son interface Web intégrée, permet de gérer très simplement aussi bien des machines virtuelles (VM Linux comme Windows) que des conteneurs au sein d’une architecture dynamique en cluster offrant haute disponibilité et récupération après désastre.

L’éditeur annonce le lancement d’un assistant pour simplifier la migration des VM « VMware ESXi » vers sa plateforme. Il suffit de quelques clics pour récupérer le disque virtuel de la VM, le convertir au format Proxmox VE et récupérer les autres paramètres de la VM (nombre de processeurs virtuels, mémoire, type GPU, etc.) pour les adapter aux configurations Proxmox.

Bien évidemment cet outil, qui n’est actuellement qu’une Bêta, souffre de quelques limitations. La plus sensible est l’absence de support de vSAN.

Si le « Wizard » permet une migration en douceur avec une interface graphique des plus agréables, il faut aussi remarquer que ce dernier repose sur une API de migration de VM qui peut être appelée par du code pour migrer en masse les VMs de l’univers VMware vers l’univers Proxmox VE.

