Broadcom continue son grand nettoyage du portfolio de VMware. L’éditeur annonce l’abandon de la version gratuite d’ESXi, l’hyperviseur de VMWare au cœur de vSphere.

Certains l’ignorent mais VMware a, de tout temps, proposé une version gratuite mais limitée de son hyperviseur qui assure l’exécution des VMs sur les serveurs : ESXi. VMware ESXi est le cœur de la virtualisation des serveurs et la fondation de l’offre vSphere.

La version gratuite était très limitée : elle n’offre pas de fonctions d’administration, était contrainte à 2 CPU max et n’était accompagnée d’aucun support. Mais elle était souvent utilisée par les testeurs, les chercheurs en cybersécurité et tous les fans de Windows en quête d’une solution de virtualisation gratuite.

« Dans le cadre de la transition des licences perpétuelles vers de nouvelles offres d’abonnement, l’hyperviseur VMware vSphere (Free Edition) a été marqué comme EOGA (End of General Availability). À l’heure actuelle, il n’existe pas de produit de remplacement équivalent » annonce Broadcom.

Les deux versions jusqu’ici en libre téléchargement, ESXi 7 Free Edition et ESXi 8 Free Edition, sont officiellement abandonnées et ne sont déjà plus téléchargeables depuis le site de VMware. A des fins de tests, il est toujours possible d’opter pour la version d’évaluation de vSphere 8 limitée à 60 jours. Ou sinon se tourner vers des solutions alternatives comme Hyper-V, KVM, XenServer ou XCP-ng.

