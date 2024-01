Selon The Register, Veeam serait sensible aux envies de bien de ses clients de s’éloigner de VMware. Et parmi les pistes explorées pour les plateformes alternatives à supporter, Veeam s’intéresserait à Proxmox.

Pionnier de la sauvegarde pour l’ère de la virtualisation, Veeam est né, a grandi et doit sa popularité à VMware. Mais l’éditeur s’inquiète aujourd’hui des nombreuses perturbations engendrées par le rachat de VMware par Broadcom et le recentrage des activités vers les grandes entreprises qui pourraient conduire nombre de clients à s’orienter vers les alternatives à VMware.

Veeam supporte déjà avec une forte intégration non seulement AHV de Nutanix mais aussi Red Hat Virtualization. L’éditeur a également annoncé un support étendu d’Oracle Linux KVM dans la prochaine mise à jour sa plateforme de sauvegarde.

Mais selon une information exclusive de The Register, Veeam explorerait aussi une autre alternative open-source, Proxmox Virtual Environement (ou Proxmox VE). Un support qui, forcément, jetterait un coup de projecteur à cette plateforme de virtualisation pour entreprises qui intègre de façon étroite à la fois la virtualisation par VM (via KVM), la virtualisation par containers (via LXC), la virtualisation du stockage et la virtualisation des fonctions réseau. Le tout se pilotant depuis une interface Web centrale unifiée mais un CLI et des API sont également proposés en standard pour piloter l’infrastructure à partir de scripts (IaC, Infrastructure as Code). La solution est très avancée avec une gestion des clusters de haute disponibilité (Proxmox HA Cluster), des outils de « disaster recovery » intégrés, le support des serveurs hôtes Linux et Windows, une gestion avancée des rôles pour la sécurité, etc.

Une information qui jette à nouveau un trouble sur l’écosystème VMware depuis le rachat par Broadcom et qui rappelle à tous les DSI qu’il existe plus d’une alternative crédible sur le marché.

